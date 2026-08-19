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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu podneće prekršajnu prijavu protiv maloletnika (2009) zbog sumnje da je izvršio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.

Sumnja se da je on juče u Bulevaru kraljice Marije u Kragujevcu sa štanda Srpske napredne stranke skinuo i bacio dve zastave sa natpisom te partije.

- O događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Kragujevcu, koje se izjasnilo da nema elemenata krivičnog dela - navodi se u saopštenju Policijske uprave u Kragujevcu.

Maloletnik će, uz prekršajnu prijavu, biti doveden sudiji Prekršajnog suda u Kragujevcu.

Podsećamo, do incidenta je došlo u utorak 18. avgusta oko 16.45 časova, kada je tinejžder prišao štandu SNS u Bulevaru Kraljice Marije, pocepao zastavu a potom i baner "Srbija pobeđuje", koji je počeo da gazi.

Foto: Printscreen

U vandalskom ponašanju su ga sprečili policijski službenici, koji su reagovali pravovremeno.