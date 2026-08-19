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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom razgovora sa građanima prilikom obilaska nove zgrade Hitne pomoći Doma zdravlja u Kuršumliji, da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.

- Večeras šaljem pismo Ruteu. I šta mi tu možemo? Onoliko koliko možemo da se borimo, borimo se - kazao je Vučić.

Na konstataciju novinara da su Srbi na Kosovu sve više zabrinuti zbog terora Aljbina Kurtija, Vučić je rekao da se maltretiraju Srbi sa lažnim otpužbama, pa im onda ne dozvoljavaju čak ni da dokažu da su nevini.

- Reč je o teroru, ne samo Aljbina Kurtija, već i njegovih pomagača sa Zapada. Na najdirektniji način. Nemam nikakav problem da kažem istinu, šta god oni govorili. Svi oni to rade zajedno. Nervoza je velika kod njih. Prošlo je 18 godina otkad su oni priznali nezavisnost Kosova. Mislili su: krenulo nam je lepo, razbili smo Saveznu Republiku Jugoslaviju, razbili smo zajedničku državu Srbije i Crne Gore, odnosno državnu zajednicu Srbije i Crne Gore, kao uslov da bi moglo Kosovo da proglasi nezavisnost. Ocepili smo Kosovo od Srbije, a Srbija još to nije prihvatila. I neće da prihvati. I otvoreno im u lice kaže: "nećemo da prihvatimo" - rekao je Vučić.

Foto: Petar Aleksić

Kaže da da oni misle da će time da ucenjuju celu Srbiju i sve Srbe, tako što će da ih maltretiraju, šikaniraju, terorišu, hapse, i tako dalje.

- Koliko su tekstova objavili sa tim da je Nenad Rašković prebijen zato što je imao kockarski dug i Srbi su ga pretukli? Stotine tekstova su takvih objavili. Stotine. A onda su juče morali da priznaju da gone dvojicu policajaca zbog toga što su na onakav način terorisali i mučili čoveka. Kakvi su to lažovi, kakve su to bitange. Nisu ljudi, a iste takve su bitange koje ih podržavaju i koje im otvaraju most na Ibru, i tako dalje. Iste takve, još gore, još gore. Zato što se prave naivni i prave se blesavi da to ne vide. Pravi se blesavi komandant Kfora, prave se blesavi svi - rekao je Vučić.

Dodao je da najviše voli one koji napadnu Marka Đurića sa: Izdajniče, gde si, 5:0 za nas?

- Ne, nego je trebalo da se raduje, valjda, Kurtijevoj pobedi, a ne pobedi Srpske liste. Onog dana kada nam ne bude Srpske liste, neće biti ni Srba na Kosovu. Ostaće Rašić i njegovi poslušnici. Kad kažem Srpske liste, uopšte ne mislim na baš srpsku listu, nego na nekoga ko predstavlja Beograd i Srbiju, između ostalog. I srpski narod u celini, na Kosovu i Metohiji. Pa ste napadali Marka Đurića, kojem svašta mogu da prebacim, svašta. Ali da mu prebacim da ne poznaje stanje na Kosovu i da se ne bori za Kosovo? Njega je uhapsio Tači, maltretirao, tukli ga u vozilu - rekao je Vučić.

Vučić je, takođe, rekao da će ove ili sledeće sedmice biti fomirana radna grupa koja će se baviti pitanjem izgradnje hidrocentrale kod Ribarića.

- Ja se nadam da ćemo ove ili sledeće nedelje, zato što je to ne lako pitanje i hoćemo što stručnije ljude da uvedemo u to. Već imamo te predloge koji su izašli pred Skupštinu opštine Novi Pazar, ako se ne varam, i pred Bošnjačko veće, ali nevezano za to, mi to moramo mnogo dublje i stručnije da ispitamo i da vidimo šta su i kakve su nam mogućnosti i koliko to sve košta - rekao je Vučić.