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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na predstojećim izborima glas za bilo koga drugog osim listu Ujedinjena Srbija biti glas za blokadere.

- Ovde ćete imati sudar dve opcije. Za koga god da glasate drugog, osim za listu Ujedinjena Srbija, to je glas za blokadere. Ne mogu da kažem za studente, jer studenata nema. Dakle, za ove istrošene, potrošene političare, loše političare, uglavnom starije generacije - rekao je Vučić novinarima tokom razgovora sa građanima prilikom obilaska nove zgrade Službe hitne pomoći Doma zdravlja u Kuršumliji.

Kako je rekao Vučić, na izborima će biti ili glasate za Ujedinjenu Srbiju odnosno za ozbiljne, odgovorne i iskusne ljude koji nikada neće da stanu, koji će da se bore sa još većom energijom i entuzijazmom da nastave da rade ogroman posao koji su već započeli ili za blokadersku listu.

- Tako da, jasan je izbor. Sad je jasno: Koja god druga lista, ta lista je blokaderska lista, ili na ovaj ili onaj način, biće uz blokadere kada se izbori završe. Jedini siguran izbor je lista Ujedinjena Srbija, i to je to. Narod neka izabere - poručio je Vučić.

Kazao je da je sasvim logično da će svi da idu protiv liste Ujedinjena Srbija.

Na pitanje novinara da prokomentariše pojedine tvrdnje da je čekao da se smene direktori sa N1, Nove S da bi mogao da raspiše izbore, Vučić je rekao da su njihovi direktori bili prema vlasti gori danas nego što su, kako je rekao, bili juče.

- U čemu su to bili finiji, bolji, i šta su to manje izmišljali juče u odnosu na ono od pre dva meseca? E, samo mi to recite. I ja imam dilemu, mi smo to na našem štabu postavili pitanje. Ostali mogu da idu kad ih neko pozove, da rade šta hoće, gde hoće.

Da li ću ja da idem na N1 i Novu S? Teško. Da vam to odmah kažem. Zato što se loše osećam. S jedne strane imam, kao predsednik, obavezu da se obratim i ljudima koji to gledaju i koji veruju u te nebuloze, laži i gluposti. Sa druge strane bih se osećao kao neko ko je uradio nešto protiv troje svoje dece, protiv cele porodice. Nema laži koju ti ljudi nisu izmislili - rekao je Vučić.