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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da poštuje odluku Socijalističke partije Srbije da na predstojeće izbore izađe samostalno, ističući da će se Srpska napredna stranka boriti za pobedu i da će se na izborima nadmetati sa svim političkim opcijama.

Gosti emisije "Puls Srbije" koji su analizirali ovu temu bili su Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

- Prosto, sve je rečeno u izjavi predsednika Republike. Sve ovo je očekivano i već predstavlja praksu koja traje nekoliko godina, tako da je svaki komentar ovde suvišan. Jasno je ko je ko. Borba će sigurno biti za svaki glas. Smatram da će jesen biti mnogo burnija nego što je najavljeno, sa mnogo događaja koji će se odvijati u naredna dva-tri meseca. To je nešto što je očekivano. Svakako je za pohvalu ono što je predsednik Republike odlučio - da skrati mandat, kako svoj, tako i vladi. Ako je došlo vreme da se snaga svake političke partije meri na izborima, pred građanima i kroz ono što im se nudi, onda će građani na kraju reći svoje - rekao je ministar Beriša.

Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Foto: Kurir Televizija

Kako je ministar Beriša naveo, samo predsednik Aleksandar Vučić zna kada će biti izbora.

- Kada pratimo njegove izjave i ono što govori, jedino on zna tačan trenutak, jer je za to i nadležan. Na kraju krajeva, rezultati pokazuju da su vlada i predsednik Republike mnogo toga uložili. Ako posmatramo sve to iz ugla onoga što građani očekuju tokom i nakon izbora, državna kasa je puna, što je najbitnije, a sve ostalo je za razmatranje. Očekujem da će predsednik Republike ispoštovati rokove koje je najavio.

"Ovi izbori pokazaće isto što i prethodni" Gajović je obrazložio zbog čega smatra da u ovom trenutku nema potrebe za novim izborima i pozvao njihove zagovornike da ponude konkretne odgovore o promenama koje bi sproveli.

- Kada su se prvi put pomenuli izbori i pitanje "hoćemo izbore ili nećemo", ja sam bio protiv. I danas sam protiv izbora. Zato što imamo stabilnu vladu, kojoj, uostalom, pripada i gospodin Beriša, stabilan parlament i legalno izabranog predsednika, koji je na izborima osvojio duplo više glasova od drugoplasiranog kandidata. Po mom mišljenju, izbori neće pokazati ništa više od onoga što su prethodni već pokazali. Od onih koji traže izbore samo zahtevam da odgovore na jedno pitanje: šta fali ovoj zemlji? Šta biste vi promenili da ste na vlasti u zemlji koja, po mom mišljenju, ide napred džinovskim koracima - kaže Gajović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- To je moj stav. Ne slažem se ni sa predsednikom kada kaže da će ovo biti teški ili istorijski izbori. Mislim da će biti prilično laki, uz određenu predizbornu atmosferu koja će biti užarena, posebno zbog onih koji su te izbore tražili. Verovatno će i period nakon izbora biti obeležen tenzijama. Zato i ne volim izbore. Plakati, spotovi, kampanje i sve što prati izborni proces stvaraju određenu tenziju i pritisak na ljude. Ja takve pritiske ne priznajem i ne volim ih. Ali, živimo u demokratskoj zemlji. Ako je odlučeno da izbori budu održani, onda ćemo proveriti volju naroda. To je najlakše - za Kurir televiziju, zaključio je Gajović.

02:27 "ŠTA FALI OVOJ ZEMLJI, ŠTA BISTE VI PROMENILI?" Beriša i Gajović o političkoj jeseni pred Srbijom za Kurir TV: "Izbori neće pokazati ništa novo" Izvor: Kurir televizija

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