Slušaj vest

- Puštanje u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko pruge u Maloj Krsni, omogućiće nam da povežemo petlju i naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj.

- Ta nova 2 km saobraćajnice će omogućiti da izbegnemo korišćenje obilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikih zadržavanja zbog dva pružna prelaza, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se oglasio sa dobrim vestima.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ U TOPLICI: Predsednik u poseti domaćinstvu porodice Veljić (FOTO)
2026-08-19 12_25_54-Downloads - File Explorer.png
Politika"NAROD NEKA IZABERE!" Vučić poslao jasnu poruku pred istorijske izbore: Za koga god drugog da glasate, osim za listu Ujedinjena Srbija, to je glas za blokadere!
Jablanički okrug Aleksandar Vučić Kuršumlija Zgrada Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja (11).jpeg
PolitikaVUČIĆ VEČERAS ŠALJE PISMO RUTEU! Predsednik traži da se ne otvara glavni most na Ibru: Reč je o teroru, ne samo Kurtija, već i njegovih pomagača sa Zapada!
Jablanički okrug Aleksandar Vučić (8).jpeg
Društvo"Danas će i Užice dobiti lekove, tako da je taj problem rešen!" Vučić saopštio važne vesti za sve građane: Za zdravstvo dajemo preko pet milijardi godišnje
Jablanički okrug Aleksandar Vučić Kuršumlija Zgrada Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja (4).jpeg
InfoBiz"To su veliki, gotovo epohalni radovi za Kuršumliju!" Vučić najavio ulaganja u puteve i banje, a naredne godine trebalo bi da počne i gradnja auto-puta
Jablanički okrug Aleksandar Vučić Radovi na obilaznici puta Rudare-Ljuša-Kuršumlijska banja (2).jpeg
Politika"NIJE OVO OD SVETOG PETRA DOŠLO!" Vučić o nikad jačoj Vojsci Srbije: Nekada smo imali jedan avion koji je mogao da poleti, a uskoro ćemo imati 40 lovaca
Jablanički okrug Aleksandar Vučić pogona kompanije „Jumko“ Rača Kuršumlijska Kuršumlija (1).jpeg
InfoBiz"To pitanje je rešeno" Vučić najavio nove puteve, mašine i hotel u kuršumlijskom kraju, pa jednim pozivom rešio veliki problem meštana (FOTO)
Jablanički okrug Aleksandar Vučić (7).jpeg