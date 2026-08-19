Puštanje u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko pruge u Maloj Krsni, omogućiće nam da povežemo petlju i naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj, rekao je Vučić.
Politika
SUTRA OD 10 SATI BIĆE PUŠTEN MOST! Vučić saopštio sjajne vesti! Ovako izgleda novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni! (VIDEO)
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- Puštanje u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko pruge u Maloj Krsni, omogućiće nam da povežemo petlju i naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj.
- Ta nova 2 km saobraćajnice će omogućiti da izbegnemo korišćenje obilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikih zadržavanja zbog dva pružna prelaza, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se oglasio sa dobrim vestima.
Kurir.rs
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