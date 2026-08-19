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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska nove zgrade Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji, da će na predstojećim izborima građani glasati za sigurnost, stabilnost i dalji razvoj i napredak, a ne, kako je rekao, za neizvesnost, ludilo i progon političkih neistomišljenika i naveo da planirana nabavka novih paravana za glasanje spada u deo preporuka ODIHR-a koje Srbija ispunjava.

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše kritike koje se odnose na nabavku novih paravana za glasanje, Vučić je rekao da je to svetski zahtev u mnogim evropskim zemljama i naveo da je njihova nabavka u Srbiji deo preporuka ODIHR-a koje naša zemlja ispunjava.

- Paravani su svetski zahtev u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji. Nama je bolje da to ne radimo, ali je ODIHR tražio. Mi treba da izdvojimo sad sedam - osam miliona evra za to čudo. To đavo i po košta. Treba da izdvojimo sedam - osam miliona evra za gluposti zato što su oni svi tražili da ispunimo sve ODIHR-ove preporuke. Super, ispunjavamo vam ODIHR-ove preporuke, evo vam i paravani. Evo, šta god hoćete, da svako može slobodno da glasa kako god hoće - rekao je Vučić.

Na pitanje da li će tim paravanima biti moguće izborne nepravilnosti, Vučić je rekao da je to apsolutno nemoguće i dodao da će tokom izbornog dana opozicija imati više ljudi na biračkim mestima, nego Srpska napredna stranka.

- Hajde samo da vas zamolim da ne pravite cirkus od toga, zato što ste svesni da ćete da izgubite na izborima. Vi stvarno mislite da oni veruju u laži koje su prosipali o tome da pobeđuju ne znam gde? Pa ne veruju - rekao je Vučić.

Jablanički okrug Aleksandar Vučić Kuršumlija Zgrada Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja (9).jpeg
Foto: Petar Aleksić

Naveo je da će građani na predstojećim izborima odabrati sigurnost, stabilnost i dalji napredak.

- Oni znaju da će građani Srbije da izaberu i sigurnost i stabilnost i normalnost i dalji razvoj i napredak, a ne neizvesnost, ludilo i batinanje i progon političkih neistomišljenika, i sve drugo. I pošto to odlično znaju i znaju da su izbori bliže, zato je nervoza sve veća - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše reči pojedinaca da "zna da će da izgubi izbore i zato se na sve načine trudi", Vučić je u ironičnom tonu rekao "i zato žurim da ih raspišem, ne bi li oni što pre pobedili".

- Tim tvrdnjama se svi smeju. Svi znaju kako to ide u narodu. To nije teško osetiti - rekao je Vučić.

Kurir.rs

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