- Dežurni megafon lažnih optužbi i obmana Marinika Tepić ovih dana briljira u punom sjaju. Toliko je niko ne shvata ozbiljno, niti može da svari sve gluposti koje izgovori svakodnevno da se, zarad bilo kakve medijske pažnje i instagram objava, nasumično kači za koga stigne. Danas je na dnevnom redu profesionalne stranačke preletačice i Multikom uposlenice Miloš Vučević. I koliko je jadna i tužna najbolje govori činjenica da reciklira bajatu temu u koju niko nije poverovao, ni kad je plasirala. Duboke frustracije životom, radom i delom Miloša Vučevića očigledno su uzele maha i nervno rastrojile i razorile ionako plitku pamet Marinike Tepić. Da znaš, Marinika, koliko god da si nebitna, neće ti se dozvoliti da svoj otrov i jed posipaš ni po Aleksandru Vučiću, ni po Milošu Vučeviću, makar i iz razloga da bi imala šta da objaviš po društvenim mrežama. Miloš Vučević je čovek koji je godinama radio za Novi Sad i radi za interese Srbije i srpskog naroda i koji, za razliku od Marinike Tepić, svoju politiku gradi radom, odgovornošću i rezultatima. I narod to zna i prepoznaje u kom god delu naše zemlje se Miloš pojavi! - navela je Mesarovićeva na Instagramu.