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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska radova na izgradnji III faze fabrike Složenih borbenih sistema u Kuršumliji, da će Srbija praviti neke od najmodernijih dronova u celom svetu.

- To nisu dronovi koje možete da nabavite za 1.000 i 2.000 evra. Mi imamo takve dronove, i Komarac 1 i Komarac 2, i tako dalje. I oni su na raspolaganju vojsci. Mi ćemo da radimo dronove koji vrede 30.000 evra. Dakle, reč je o ozbiljnoj sili. I to će da bude za dvadesetak dana, pa ćemo polako da širimo - rekao je on.

Dodao je da će to biti blizu Beograda, u čukaričkoj opštini, a rekao je i da je njegova ideja bila da se u Kuršumliji napravi ta fabrika i da zaposleni u fabrici sada imaju posao i mogu da izdržavaju svoje porodice.

Odgovarajući na pitanja novinara o jačanju Vojske Srbije on je rekao da je Srbija napravila ogroman skok. Na opasku da su mu mnogi osporavali kada je pre nekoliko godina krenuo da ozbiljnije ulaže u vojsku, rekao je da se oni kreću u granicama sopstvene pokvarenosti.

- Polaze od svoje nesposobnosti, pa misle da su i drugi ljudi nesposobni. Ja imam osobine dva psa. Jedan je Sveti Hubert, to je da imam odličan njuh i da sve u politici namirišem, on ima najbolji njuh od svih pasa, a drugi je kao pitbul kad se za nešto uhvati, kao buldožer idem dok to ne završim. Drugi ljudi nisu bili ni zainteresovani za to - rekao je on.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše to što mnogi iz regiona kada on pominje jačinu naše vojske i modernizaciju naoružanja, to tumače kao provokaciju istakao je da je Srbija ispred svih drugih zemalja po stopi rasta u celoj Evropi i da će to da bude ubedljivo i sledeće godine.

- Kada to drugi vide, onda im smeta sve - rekao je on.

Kurir.rs

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