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Hrvatski mediji tvrde da je u riječku luku uplovila luksuzna motorna jahta "Tirea", u valsništvu medijskog tajkuna iz Srbije Dragana Šolaka. Tajkun je i prošle godine baš sa ovom jahtom boravio u Puli.

Vrednost jahte je oko 70 miliona evra.

"Tirea je duga 49,35 metara, a izgrađena je 2011. godine. Na jahti se može smjestiti deset gostiju u pet kabina, dok o njima brine brojna posada. Među sadržajima se ističu prostrana glavna vlasnička kabina, veliki vanjski prostori za boravak, beach club te teretana. Tirea raspolaže i čitavim nizom opreme za zabavu na moru, uključujući jet-skije, Seabobove, daske za veslanje, skije za vodu i drugu opremu, a prati je i veliko pomoćno plovilo", piše hrvatski portal Fiuman. 

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Šolakova jahta u hrvatskim medijima Foto: Printscreen

Prema dostupnim čarter podacima, za nedelju dana na Tirei potrebno je izdvojiti više od 200 hiljada evra.

I tako.... Dok Šolakovi novinari na N1 i Novoj, po njegovom nalogu, dižu bunu protiv novih vlasnika - on se provodi na jahti u Hrvatskoj.

Lepo i baš onako šolakovski…

Kurir Politika

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