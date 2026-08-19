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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je, govoreći o povećanju minimalca, da je minimalna zarada u Srbiji za 24 meseca kumulativno povećanja za više od 49 odsto.

- Minimalac od 1. januara 2027. godine, prema predlogu Vlade iznosiće 600 evra. Prema Zakonu o radu, utvrđivanju visine minimalne zarade uvek prethodi socijalni dijalog u okvirima Socijalno-ekonomskog saveta i akcenat i težište dogovora treba da postignu poslodavci i sindikati - rekla je ona.

Ona kaže da je izostao dogovor poslodavaca i sindikata, pošto poslodavci imaju drugačiju viziju, a zahtevi sindikata su išli u drugom pravcu.

- Oni su očekivali da povećanje ide na 650 evra. To nije bila prihvatljiva ponuda za Uniju poslodavaca. I u tom slučaju, kada izostane njihov dogovor, Vlada Republike Srbije reaguje tako što Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na osnovu člana 112 Zakona o radu Vladi Republike Srbije šalje predlog o odluci za utvrđivanje visine minimalne zarade i ovo jeste naš predlog - kazala je Milica Đurđević Stamenkovski.

Kaže da je posebno raduje kao ministra koji je pored rada i zapošljavanja zadužen i za socijalnu zaštitu, to što mi nemamo samo nomionalni rast minimalca.

- Mi ovde imamo realan rast minimalca, dakle u odnosu na inflaciju, u odnosu na potrošačku korpu, da uprostimo ovo sve, da vi za taj novac možete kupiti više nego što je to bio slučaj prethodne godine. Da vam to povećanje ne pojede inflacija, to je suština. Taj realan rast minimalca, dakle nominalni je 9,2 odsto, a realan jeste 4,8 odsto u odnosu na prethodni iznos - kazala je ministarka.

Ona je rekla da će minimalac od 1. januara iznositi 600 evra, odnosno biće povećan sa 371 dinar na 405 dinara po radnom času.

- Mi smo imali kumulativno povećanje, dakle kontinuirano povećanje, za 24 meseca, preko 49 odsto je povećan minimalac. I mislim da podaci Eurostata su vrlo respektabilni za nas koji kažu da je Srbija po kupovnoj moći, dakle po vrednosti minimalca već prestigla 6 zemalja za 24 meseca.