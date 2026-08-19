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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u poslednjih 30 dana čak 20 puta bio na naslovnoj strani crnogorskih medija i da je to najdirektnije mešanje u unutrašnje stvari Srbije.

- Oni nemaju drugu temu. To je najdirektnije mešanje u naše unutrašnje stvari. Od sprovođenja obojene revolucije u Srbiji do svega drugog, sve su radili direktno protiv Srbije. Najdirektnije i najbrutalnije su se mešali po Šolakovom nalogu i nalogu tuđih bezbednosnih službi - rekao je Vučić novinarima u Kuršumliji..

On je, odgovarajući na pitanje o tome da se spominju izbori u Crnoj Gori, koji bi trebalo da budu održani sledeće godine, kao i da ga optužuju da će se mešati u izbore i da ''gura'' Milana Kneževića, istakao da on nikog neće ''gurati'', a da u Crnoj Gori nemaju drugu temu osim njega.

Naveo je da je u Crnoj Gori zabranjena televizija Informer što je, kako je rekao, sa oduševljenjem pozdravila Evropska komisija.

- Pošto je to valjda demokratski. Zamislite da mi zabranimo televiziju Crne Gore, ili zamislite da zabranimo N1. Je l' bi to pozdravili? Ne bi. Ali im se ne sviđa vaša televizija jer je "srpska" televizija. Ona ne sme da se vidi i ne sme da se čuje na teritoriji Crne Gore. Onda su počeli da zabranjuju ljudima ulazak u zemlju. Pa čekajte, ljudi, šta smo mi, otirač, a vi ste neka velika sila? Država se ponaša recipročno i recipročno će da odgovara. A oni neka nastave da pišu. Meni je drago da nemaju drugu temu - rekao je Vučić.

Dodao je da u Crnoj Gori treba da objasne kako je Srbija danas ispred Crne Gore, a pre 10 godina je zaostajala za Crnom Gorom u visini prosečne plate.

Vučić je rekao da je 2014.godine, kada je postao predsednik Vlade Srbije, prosečna plata u Crnoj Gori bila 490 evra, a u Srbiji 330 evra.

- Zaostajali smo 50 odsto, a danas smo ispred njih - istakao je predsednik Vučić i ukazao da Srbija ima i nižu stopu javnog duga i veće prosečne plate, a o industrijalizaciji zemlje da se ne priča.