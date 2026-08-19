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Tokom obilaska Topličkog okruga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o značaju podrške mladim ljudima koji odlučuju da ostanu u svojim sredinama i tamo grade život i porodicu. Istakao je da je važno stvoriti uslove u kojima će ljudi moći da rade i pristojno žive od svog rada.

- Najvažnije je kada vidite mlade ljude koji rade, bore se za svoju porodicu i žele da ostanu da žive u svom mestu. Upravo zbog takvih porodica moramo da tražimo rešenja, da im pomognemo da imaju bolje uslove za život i da podržimo one koji žele da imaju više dece - rekao je predsednik tokom obilaska domaćinstva porodice Veljić u Blacu.

- To što mladi žele da ostanu i što u našim selima ima dece pokazuje koliko je važno da učinimo sve da ih zadržimo. Filip i Sara treba da odrastaju ovde, a na nama je da pomognemo njihovim roditeljima da mogu da žive bolje - dodao je.

Vučić je naglasio da je cilj da ljudi imaju mogućnost da ostanu u sredinama koje su izabrali za svoj život, uz stabilan posao i uslove koji im omogućavaju sigurniju budućnost.

- Želimo da ljudi mogu da rade, pristojno žive od svog rada i svoju budućnost grade tamo gde su izabrali da ostanu - zaključio je predsednik.