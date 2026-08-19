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U Blacu ga je dočekao veliki broj građana koji je želeo da ga vidi, da mu postavi pitanje. Bilo je i onih koji su predsedniku došli da se požale i na lične i porodične probleme.

- Došla sam zbog bratanice. 2011. godine je završila za vaspitačicu, nikako posao da dobije. Molila sam druga predsednika, molila sam i Suzu, i ovog Mijajlovića, ništa. Došla sam zbog nje. Radi, ali 5-6 godina je radila na privremene, povremene poslove. Ona je majka troje dece, razvela se, treba joj stalan posao, da podigne kredit, da kupi neku kućicu, rekla je tetka žene sa problemom.

1/45 Vidi galeriju Vučić u Blacu Foto: Ilija Ilić

- Hvala na svemu što sam čuo i saznao o vašoj porodici. Meni svaka porodica mora da bude ista, ali evo da vam kažem. Privremeno, povremeni poslovi, nama su troškovi isti kao i kada damo na neodređeno vreme, rekao je Vučić.

- Nama je problem u tome što onog sekunda kada damo na neodređeno vreme, pola tih ljudi, posebno u vreme letnjih radova, na posao ne dolazi. Kao što znate. Samo sad stavite se u cipele nekoga ko u ime države odlučuje. Ja sam vas razumeo, jel vi meni garantujete da će jednako da radi kao i danas, upitao je Vučić na šta mu je rečeno da postoji saglasnost za još 3 radna mesta.

- Biće rešeno, dobili su saglasnost, rekao je Vučić tetki koja je došla da pita za problem svoje bratanice