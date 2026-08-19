koje će šišati i kojima će se svetitI

koje će šišati i kojima će se svetitI

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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu zvaničnog profila "Studenti u blokadi", koji su optužili Republičku izbornu komisiju da uvođenjem novih paravana sa zavesama želi da olakša izbornu krađu, slikanje listića i pritisak na birače.

- Izgleda da su u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, SAD i mnogim drugim državama sve miševi, pošto se tamo glasa u kabinama sa zavesama (u prilogu fotografija iz Nemačke). Ili će, pak, biti da naši tzv. studenti u blokadi, ni kada je reč o ovoj temi, ne znaju o čemu pričaju. Osnovni postulat glasanja na demokratskim izborima je TAJNOST glasanja. To je ono što ODIHR ponavlja u svim svojim preporukama već duži niz godina.

Kako sada nije prihvatljivo da imamo standard koji postoji u zemljama EU ili SAD, i na kome insistira ODIHR? Nisu problem ni paravani ni zavese, već bi blokaderi da glasanje ne bude tajno, da se pomere i paravani i zavese, da bi napravili spiskove ljudi koje će sutra streljati, vešati, jahati, juriti, koje će šišati i kojima će se svetiti. Bila bi to jedna lepota od demokratije i građanskih sloboda. Ne bi ova zemlja sunca više videla da ovi pobede na izborima - napisala je predsednica Skupštine na Iksu.

Profil "Studenti u blokadi" na Iksu je napisao sledeće:

- Šta je bilo miševi. Krijete se iza zavese. Na sutrašnjoj sednici plan je da Republička izborna komisija promeni izgled biračkih mesta u Srbiji uvođenjem novih paravana. Ideja je da se uvedu zavese i time omogući neometano slikanje listića, pritisci na birače i bugarski vozovi.

Sve ovo dolazi na dnevni red danas kada mi u procesu obuke imamo preko 26.000 građana i kada im je jasno da izborna krađa ovaj put neće proći i da će svako biračko mesto biti zaštićeno. Trenutno jedini način da se izborimo i sa ovim jeste da se baš ti prijaviš kako bismo povećali broj kontrolora i fizički sprečili krađu.