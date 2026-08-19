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Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na pisanje Radija Slobodna Evropa o dodeli sredstava boračkim organizacijama, ocenivši da je u tom tekstu izostalo objašnjenje šta je konkretno sporno u tome što su novac na konkursu dobila i udruženja dvojice narodnih poslanika - Ivana Antića i Nenada Abramovića.

Radio Slobodna Evropa je u tekstu naveo da je Ministarstvo za rad od početka 2025. godine podelilo oko milion evra boračkim organizacijama, među kojima su, kako je navedeno, i udruženja poslanika SNS-a, kao i ruska organizacija koju vodi otac ministra za evropske integracije.

Deo teksta na portalu RSE Foto: RSE printscreen

- Vidim da Radio Slobodna Evropa dovodi u pitanje to što su udruženja dvojice narodnih poslanika, Ivana Antića i Nenada Abramovića, dobila sredstva na konkursu jednog ministarstva. Kad se već bave time, bilo je neophodno da u tekstu kažu i šta je tu konkretno bilo sporno: da li udruženja ne ispunjavaju uslove konkursa, da li dokumentacija nije ispravna ili su na bilo koji način ta udruženja bila privilegovana? Je l' Antić nije bio na Košarama? Je l' Abramović nije prognani Krajišnik? Ako ništa od toga nije sporno, a nije, onda ispada da bi trebalo da budu diskriminisani samo zato što su poslanici poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane - istakao je Jovanov.

Dodao je da je posebno zanimljivo što je izgleda sporno da udruženje borca sa Košara ili prognanog Krajišnika dobije sredstva od sopstvene države, dok se istovremeno ne postavlja pitanje narodnih poslanika čije se nevladine organizacije finansiraju iz inostranstva.

- Pritom, nije baš nepoznato da u ovom sazivu imamo narodne poslanike koji imaju i po dve ili tri nevladine organizacije i sve se finansiraju isključivo spolja. Ako se već postavljaju pitanja o finansiranju udruženja povezanih sa poslanicima, onda bi isti kriterijumi morali da važe za sve. U protivnom to nije novinarstvo, nego propaganda - naveo je Jovanov.