"DA JE BIO U PRILICI ĐILAS BI UKRAO I TIRŠOVU 2" Brutalan odgovor Vučevića: Umesto da je gradio i rekonstruisao vrtiće, trpao je državne pare u džep
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom izjave lidera Stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića gradilištu Tiršove 2.
- Patološka opsednutost Aleksandrom Vučićem ne da mira Đilasu ni na "holideju". Ali uopšte nije bitno sa koje to, egzotične ili manje egzotične destinacije, deli "moralne lekcije", bitno je ko ih deli. Umesto da su Dragan Đilas i njegovi puleni gradili ili rekonstruisali vrtiće i centre za mlade, trpali su državne pare sebi u džepove. Da je bio u prilici, ukrao bi i Tiršovu 2, ali nije on ni mogao da dobaci do ideje da se gradi nova bolnica za decu. Toliko o Đilasu. Nije on bitan. Bitno je da će Srbija dobiti najveću i najmoderniju dečju bolnicu u regionu. Zahvaljujući politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić - naveo je Vučević na Iksu.
Đilas je u video obraćanju na Iksu govorio o Željku Drčeliću, vlasniku kompanije Concord West, koja izvodi radove na Tiršovoj 2, a koje je juče obišao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Đilas je rekao, a snimak je podelio na svom nalogu Miloš Vučević, da je pitanje "da li je Vučić ovo uradio da bi pokazao da je Drčelić njegov i da će i on i svi ostali sa njim potonuti zajedno ili da bi pokazao da nema problema između njih dvojice".
Kurir Politika