- Patološka opsednutost Aleksandrom Vučićem ne da mira Đilasu ni na "holideju". Ali uopšte nije bitno sa koje to, egzotične ili manje egzotične destinacije, deli "moralne lekcije", bitno je ko ih deli. Umesto da su Dragan Đilas i njegovi puleni gradili ili rekonstruisali vrtiće i centre za mlade, trpali su državne pare sebi u džepove. Da je bio u prilici, ukrao bi i Tiršovu 2, ali nije on ni mogao da dobaci do ideje da se gradi nova bolnica za decu. Toliko o Đilasu. Nije on bitan. Bitno je da će Srbija dobiti najveću i najmoderniju dečju bolnicu u regionu. Zahvaljujući politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić - naveo je Vučević na Iksu.