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- Kada ste na terenu od ranog jutra, dobra pekara i miris svežeg peciva uvek dobro dođu. Uz dobar zalogaj, osmeh i srdačan razgovor sa domaćinima, lakše se nastavlja radni dan.

- Hvala domaćinima pekare „Oskar“ na gostoprimstvu, a mi idemo dalje, čeka nas još mnogo posla, susreta i važnih zadataka, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišavši pekaru „Oskar“ u Prokuplju.

Obrativši se okupljenom narodu u Prokuplju, koji ga je potom dočekao, on je rekao sledeće:

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Foto: screenshot IG/buducnostsrbijeav

- Ja sam tu posetio jednu divnu pekaru i posebno sam srećan što se iz Nemačke vratio Dušan, iz Amerike njegova sestra...

- Mnogo sam srećan što su se Dušan i njegova sestra vratili i otvorili pekaru. Vraćaju nam se ljudi u Srbiju, treba nam 1.000 razreda više dece u Srbiji, a ne 30! Ali ako bi to bio trend i sledeće godine, mnogo bih bio srećan, i da pozovem ponovo ljude iz dijaspore da se vrate, rekao je Vučić.  

Kurir.rs

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