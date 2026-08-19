FINANSIJSKA PODRŠKA ZA PETO I ŠESTO DETE! Vučić tokom obilaska Topličkog okruga najavio veliku novost koja će obradovati mnoge porodice!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država obezbediti finansijsku podršku za peto i šesto dete.
- Mi ćemo to da gledamo čak i da povećamo. Ako to znači i ako je to dodatna motivacija za ljude da imaju još dece — mi ćemo još da povećamo. Sad će da se uvede i za peto i za šesto dete - rekao je Vučić tokom posete porodici Filipović u selu Pejkovac kod Žitorađe.
Dodao je da ništa nije lepše i važnije od dece.
- Najveće bogatstvo su deca - rekao je Vučić u razgovoru sa porodicom Filipović, koja čeka peto dete.
Predsednik je istakao da će u opštini Kuršumlija biti uloženo ukupno oko devet miliona evra.
Upitao je Filipoviće šta je još potrebno u opštini Žitorađa da se uradi i obezbedi, a oni su naveli da je to vrtić, na šta je Vučić rekao da ga raduje što ima dece pa samim tim i potrebe za vrtićem.
Kurir.rs