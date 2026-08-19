- Predivan kraj, vredni, pošteni i odgovorni ljudi i, što je najvažnije, mnogo dece. Četrnaestoro dece u samo tri kuće najbolje pokazuje zašto za Pejkovac kažu da je živo selo - napisao je on na Instagramu.

- Škola nije obnavljana decenijama i to moramo da promenimo. Uradićemo školu, krenućemo i sa izgradnjom trotoara zbog bezbednosti dece i rešavati ono što je ljudima ovog kraja potrebno. Sve to traži ulaganja, ali dok ima dece, onda ima i smisla. Upravo zbog te dece vredi da ulažemo i radimo još više. Često slušamo kako nemamo budućnost, a ovde se najbolje vidi da budućnosti ima. Hvala porodici Filipović na gostoprimstvu i divnom dočeku - poručio je Vučić.