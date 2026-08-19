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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je danas da je najavljeno veće povećanje plata za socijalne radnike izuzetno značajna vest i važno priznanje za ljude koji obavljaju jedan od najtežih i najodgovornijih poslova u našoj zemlji

- Veoma je značajna poruka predsednika Aleksandra Vučića da će socijalni radnici dobiti veće povećanje plata, uz jasno priznanje da obavljaju neke od najtežih i najodgovornijih poslova u našem sistemu.

Posebno zahvaljujem predsedniku što je prepoznao koliki teret svakodnevno nose zaposleni u socijalnoj zaštiti i što je njihovom radu i položaju dao zasluženu pažnju.

Kao ministar nadležan za socijalnu zaštitu, dobro znam sa kakvim se teškim životnim situacijama naši socijalni radnici susreću svakog dana. Zato je veće povećanje plata važna i konkretna podrška ljudima koji brinu o onima kojima je pomoć države najpotrebnija.

Hvala svim zaposlenima u sistemu socijalne zaštite na znanju, požrtvovanosti i humanosti - navela je ministarka. 

Kurir.rs

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