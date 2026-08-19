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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je danas blokaderima na navode da predsednik Aleksandar Vučić svakim odlaskom u narod zarađuje robiju, ističući da on ne mari za to.

- Izgleda da Aleksandar Vučić ne mari što će blokaderi da ga osude na viševekovnu robiju ako se dokopaju vlasti. Optužba: sišao među narod, priča sa običnim ljudima, zalaže se da im se reše svakodnevni problemi. Presuda: najmanje 10 godina zatvora po danu provedenom sa običnim ljudima - napisala je Brnabić.

Ona je navela da je sa današnjim danom, provedenim sa ljudima u Kuršumliji, Blacu i Prokuplju, Vučić sam sebe osudio na dodatnih 10 godina robije.