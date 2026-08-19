Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je danas blokaderima na navode da predsednik Aleksandar Vučić svakim odlaskom u narod zarađuje robiju, ističući da on ne mari za to.

- Izgleda da Aleksandar Vučić ne mari što će blokaderi da ga osude na viševekovnu robiju ako se dokopaju vlasti. Optužba: sišao među narod, priča sa običnim ljudima, zalaže se da im se reše svakodnevni problemi. Presuda: najmanje 10 godina zatvora po danu provedenom sa običnim ljudima - napisala je Brnabić.

Ona je navela da je sa današnjim danom, provedenim sa ljudima u Kuršumliji, Blacu i Prokuplju, Vučić sam sebe osudio na dodatnih 10 godina robije.

- Sve ukupno, ako računamo samo jul i avgust, sad je, mislim, na 150 godina robije - navela je Brnabić.

Ne propustitePolitika"VUČIĆ JE ZNAO DA JE PROFESOR RADENOVIĆ VAŽAN ZA UNIVERZITET" Brnabić: Đokić je slupao akademsku godinu na proteste i blokade, a sad mu je država kriva!
Ana Brnabić
Politika"UJEDINJENI MOŽEMO SVE!" Ana Brnabić obišla štandove SNS širom Beograda pa poslala moćnu poruku: Odbranili smo našu Srbiju, njene institucije i demokratiju!
collage.jpg
Politika"VI STVARNO NISTE NORMALNI!" Ana Brnabić šokirana: BLOKADERI PRETE PREDSEDNIKU zato što obilazi Srbiju i priča sa ljudima?!
WhatsApp Image 2026-07-24 at 13.59.31.jpeg
PolitikaBRNABIĆEVA ODBRUSILA MILIVOJEVIĆU: "Upravo ovaj primerak je obećao koncert Severine kada pobede Vučića"
Ana Brnabić.jpg