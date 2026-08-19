- Šteta što kao "objektivna" nevladina organizacija ne želite (ponovo) da pružite potpunu informaciju, a koju ljudi vrlo lako mogu da čuju na snimku. Predsednik Vučić jasno pita ovog čoveka: "Nisi bio na mitingu i zato su ti dali otkaz?", a onda dodaje: "Ako je to razlog, dobiće oni svi otkaz". Mislim da je predsednikova poruka sasvim jasna, ali ne odgovara vašem narativu pa ste je izostavili - poručila je Ana Brnabić.