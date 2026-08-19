Ana Brnabić odgovorila je CRTI nakon objavljivanja snimka razgovora Aleksandra Vučića sa građaninom i ukazala na izostavljeni deo razgovora.
Politika
"ŠTETA ŠTO NE ŽELITE DA PRUŽITE POTPUNU INFORMACIJU" Brnabić odbrusila CRTI: Mislim da je Vučićeva poruka sasvim jasna, ali NE ODGOVARA VAŠEM NARATIVU
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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić žestoko je odgovorila organizaciji "CRTA" nakon što su objavili snimak razgovora predsednika Aleksandra Vučića sa građaninom
- Šteta što kao "objektivna" nevladina organizacija ne želite (ponovo) da pružite potpunu informaciju, a koju ljudi vrlo lako mogu da čuju na snimku. Predsednik Vučić jasno pita ovog čoveka: "Nisi bio na mitingu i zato su ti dali otkaz?", a onda dodaje: "Ako je to razlog, dobiće oni svi otkaz". Mislim da je predsednikova poruka sasvim jasna, ali ne odgovara vašem narativu pa ste je izostavili - poručila je Ana Brnabić.
Kurir.rs
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