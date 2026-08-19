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Jovana Arsenijević (16), koja je pre dva i po meseca ostala bez majke, a od rođenja odrasta bez oca, obratila se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom njegovog obilaska porodične destilerije MI-MI d.o.o. u Blacu, u okviru posete Topličkom okrugu, pitajući ga za pomoć deci bez roditeljskog staranja.

Devojka mu se obratila kroz suze, objasnivši da živi sa tetkom i da nema primanja osim plate koju sama zarađuje.

- Dobar dan. Ja imam 16 godina i zovem se Jovana Arsenijević. Pre 2 i po meseca sam izgubila majku, od rođenja odrastam bez oca. I moje pitanje je da li država može da obezbedi neka primanja za decu bez roditeljskog staranja - rekla je, na šta ju je predsednik upitao s kim živi.

- Ja trenutno živim sa tetkom, koja mi je staratelj. Nemam nikakvo primanje, sem plate koju zarađujem sama u kafiću. I učenik sam srednje škole - govorila je kroz suze, na šta joj je predsednik rekao:

- Kao što znaš, Jovana, nije to lako, zato što staratelji imaju određenu ulogu. Ali, razumevajući poziciju, naći ćemo način da vaninstitucionalno pomognemo - rekao je predsednik i dodao:

- I pomoći ćemo u roku od 48 sati - rekao joj je Vučić na šta mu se Jovana, vidno emotivna, zahvalila kroz suze.

Kurir.rs

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