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"Pokret socijalisa smatra da je vreme da Briselski sporazum prestane da važi. Za 14 godina Briselski sporazum nije ispoštovan. Lažovi koji vode Evropsku uniju su nas prevarili", izjavio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin za RT Balkan i dodao da smo mi pregovarali u najboljoj nameri i radili ono što smo mogli za Srbe na Kosovu i Metohiji ali da nas je EU slagala i da to moramo sebi priznati.

Istakao je i da je Rusija sebi priznala da je Minski sporazum laž i da je Minski sporazum namerno uradjen da bi se slagala Rusija, da bi se naoružala Ukrajina. "Briselski sporazum, to vidimo 14 godina kasnije, napravljen je da bi na kraju ojačali Šiptare na Kosovu i Metohiji i da ne bi ispoštovali ni jednu jedinu rečenicu koju su sa nama potpisali."

"Zato je vreme, i Pokret socijalista će u Skupštini tražiti da Briselski sporazum bude raskinut, da više ne postoji, ne zato što je loš ili dobar već zato što nije sproveden."

Na pitanje na koji način je moguće da Srbija raskine odnosno ne poštuje Briselski sporazum Vulin je rekao da bi to značilo da počnemo da vraćamo naše institucije, kao i da nećemo da prihvatimo da se otvori most na Ibru.

"Otvaranje mosta je sigurno uvod u sukobe i incidente, nema nikakve dileme, i naravno da bi značajno oslabilo položaj Srba na severu KIM. Kfor je kakva takva zaštita, nije ne znam kakva ali je ipak zaštita, ipak Kfor ume da bude i nepristrasan, ume i da pomogne i da zaštiti kao na primeru Dečana. Na jugu jedino što nas štiti to je Kfor, takav kakav je", rekao je Vulin i dodao da ukoliko se mi saglasimo sa smanjenjem prisustva Kfora u južnoj srpskoj pokrajini, ne zatražimo sednicu Saveta bezbednosti i ne insistiramo da UNMIK, koji još uvek po Rezoluciji 1244 ima apsolutnu vlast na KiM, da iskoristi svoju vlast i Kfor će nestati.

"Ovo sam govorio i 19. jula, najavio sam tad da se Kfor priprema za smanjivanje svog broja, da će otvoriti most na severu i da će napustiti Dečane. Nismo uradili ništa a moramo da uradimo. To je još jedan od razloga zašto treba preispitati Briselski sporazum. Dok ne napravimo problem nećemo se približiti rešenju problema", poručio je Vulin.