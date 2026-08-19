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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Toplički okrug, gde je imao i neočekivani susret sa starim poznanikom.

- Zajedno smo na mostu bili, kad smo protiv NATO-a demonstrirali - rekao je meštanin, na šta je predsednik odgovorio:

- Hvala Bogu. Da si mi živ još 100 godina. Ja sam ponosan na to vreme, da vam iskreno kažem.

Dobio je odgovor kakav nije ni očekivao, ali iskren i od srca: "Ponosan sam i ja na vas. A sad samo jednu reč još da vam kažem, sad sam vam rekao na mostu: bićete doživotni predsednik Srbije".

Ipak, predsednik Vučić ga je ispravio: "Vidiš kako si promašio, ja sam još mesec dana predsednik".

Predsednik je razgovor podelio na svom Instagram nalogu uz opis: "Tokom NATO bombardovanja protestovali smo zajedno na mostu. Obojica smo dobro osedeli, vreme prolazi, ali ljubav prema Srbiji večna!"

Pogledajte razgovor u nastavku: