"BIĆETE DOŽIVOTNI PREDSEDNIK SRBIJE!" Stari poznanik prišao Vučiću, pa ga podsetio na PAKAO 1999: "Zajedno smo na MOSTU branili zemlju od NATO BOMBI!" (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Toplički okrug, gde je imao i neočekivani susret sa starim poznanikom.
- Zajedno smo na mostu bili, kad smo protiv NATO-a demonstrirali - rekao je meštanin, na šta je predsednik odgovorio:
- Hvala Bogu. Da si mi živ još 100 godina. Ja sam ponosan na to vreme, da vam iskreno kažem.
Dobio je odgovor kakav nije ni očekivao, ali iskren i od srca: "Ponosan sam i ja na vas. A sad samo jednu reč još da vam kažem, sad sam vam rekao na mostu: bićete doživotni predsednik Srbije".
Ipak, predsednik Vučić ga je ispravio: "Vidiš kako si promašio, ja sam još mesec dana predsednik".
Predsednik je razgovor podelio na svom Instagram nalogu uz opis: "Tokom NATO bombardovanja protestovali smo zajedno na mostu. Obojica smo dobro osedeli, vreme prolazi, ali ljubav prema Srbiji večna!"
Pogledajte razgovor u nastavku:
Kurir.rs