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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je zanimljiv susret sa dečakom koji trenira košarku u Nemačkoj.

Ova nesvakidašnja scena odigrala se tokom predsednikove posete Topličkom okrugu, kada mu je, dok je bio za mikrofonom prišao mladić i pitao da li može da se rukuje sa njim, a onda mu rekao da trenira košarku u Nemačkoj.

- Hteo sam da pitam, je l' vi mislite da srpska može da bude malo, da bude evolucija, za 5-10 godina, da bude nacionalni sport? - upitao je mladi sportista.