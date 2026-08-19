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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je zanimljiv susret sa dečakom koji trenira košarku u Nemačkoj.

Ova nesvakidašnja scena odigrala se tokom predsednikove posete Topličkom okrugu, kada mu je, dok je bio za mikrofonom prišao mladić i pitao da li može da se rukuje sa njim, a onda mu rekao da trenira košarku u Nemačkoj.

- Hteo sam da pitam, je l' vi mislite da srpska može da bude malo, da bude evolucija, za 5-10 godina, da bude nacionalni sport? - upitao je mladi sportista.

- Sine, mi smo i dalje bolji od Nemaca. I značajno ispred, po broju osvojenih medalja, i tek mislimo da tu razliku pravimo. Tako da, ovo je zemlja košarke, vraćaj se ti u Srbiju. Vraćaj se ti ovamo, sine. Živ bio - poručio mu je predsednik Vučić.

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