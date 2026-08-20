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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je emotivan snimak susreta sa jednom starijom gospođom iz Topličkog okruga, koja mu je tokom njegovog jučerašnjeg obraćanja narodu zahvalila zbog leka koji joj je mnogo značio. Baka, koja je rekla da ima 82 godine, obratila se predsedniku i ispričala svoju priču.

- Samo sam doživela, ova baka od 82 godine, da Vam se zahvalim. Ja decu nemam, muž mi je umro, da sam doživela pre neki dan, za šlog mozga onaj lek, sada sam za to došla i srećna sam i živeli sto godina - poručila je starija gospođa predsedniku dok se juče obraćao narodu tokom svog obilaska Topličkog okruga.

Vučić joj je zahvalio na ovim rečima i objasnio zbog čega mu je posebno drago što je čuo njenu priču.

- Hvala vam mnogo! Inače, gospođa je rekla samo to da je srećna što je dobila lek protiv izliva krvi u mozak po mnogo nižoj ceni. Hvala vam što ste primetili. I ja sam srećan što sam video Vas - odgovorio joj je predsednik.

Susret je Vučić podelio i na svom zvaničnom Instagramu, uz poruku u kojoj je istakao značaj pojeftinjenja lekova i poručio da će se nastaviti sa merama koje, kako je naveo, donose dobre vesti građanima.

- Pojeftinjenjem lekova spasavamo živote ljudi. Ljudi su nam najvažniji. Nastavićemo sa dobrim vestima - poručio je predsednik.