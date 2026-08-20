- Ovolika kampanja, Vučićeva kondicija da izdrži ovim tempom još dugo vremena obleće Srbiju i televizijske studije, mislim da govore o tome da se taj trenutak za izbore bliži. Da li je to kraj oktobra, početak novembra, sredina novembra, videćemo to - rekao je on za blokadersku " Nova S ".

- Pa ja mislim da smo mi dosta jasno svoje stavove istakli još vrlo rano. Mi smo godinu i po - dve godine podržavali te proteste i naši članovi su učestvovali, uključujući i mene, u tim protestima. Ali mi imamo jasno opredeljenje da kao stranka, i to relativno nova stranka koja ima mnogo novih članova, imamo interes i obavezu koju smo preuzeli na sebe da budemo politički predstavnici za određene kategorije građana u ovom političkom prostoru. Ali ćemo na izbore izaći kao stranka, najverovatnije u koaliciji sa ovim ostalim strankama, bar ove četiri proevropske imaju jasno definisan stav po tom pitanju - rekao je on.