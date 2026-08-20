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Zdravstveno stanje Ratka Mladića, koji se nalazi u pritvorskoj jedinici u Hagu, ponovo se pogoršalo. Porodica sumnja da je prošle nedelje doživeo novi moždani udar, dok istovremeno očekuje pregled kardiologa iz Srbije, koji bi trebalo da doputuje u Hag u petak.

Darko Mladić rekao je da će danas posetiti Ratka Mladića, a da su juče razgovarali telefonom.

- Iz toga što smo mogli da čujemo, ne vidimo neko pogoršanje zdravstvenog stanja, ali ja se bojim da bi sada, u ovoj situaciji, bilo kakvo pogoršanje bilo katastrofalno. Nema nikakvih novosti, nadam se da ćemo što pre da ga vidimo i da vidimo šta će naš lekar da kaže sutra nakon pregleda - rekao je Darko Mladić.

Dodao je da im je nejasno koje lekove Ratko Mladić dobija i zbog čega je došlo do promene režima lečenja, kao i da se nadaju da će njihov lekar da dobije te informacije.

Darko Mladić sin generala Ratka Mladić Foto: Kurir Televizija

Darko Mladić se nada da će lekar dobiti dokumentaciju o lečenju Ratka Mladića pošto je do sada dobijao opise na nekoliko stranica.

Dodao je da su razgovarali sa medicinskim oficirom Ujedinjenih nacija i da im je saopšteno da se Ratku Mladiću pogoršalo stanje.

- Da mu oni bukvalno predviđaju još par nedelja života i da u svakom trenutku može da umre, a da su oni ukinuli neko lečenje zato što smatraju nema smisla, a pritom, nismo mogli da dobijemo odgovor koju terapiju su mu ukinuli, kakav je bio sastav konzilijuma koji je o tome odlučio, da li se moj otac sa tim saglasio ili ne, tako da ima dosta otvorenih pitanja za koja se nadamo da ćemo dobiti odgovore sutra kada lekari budu seli i porazgovarali o tome kao stručna lica - rekao je Darko Mladić.