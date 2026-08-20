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- Puštanje u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko pruge u Maloj Krsni, omogućiće nam da povežemo petlju i naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj.

1/4 Vidi galeriju kako izgleda brza saobraćajnica Požarevac-Veliko Gradište-Golubac Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Ta nova 2 km saobraćajnice će omogućiti da izbegnemo korišćenje obilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikih zadržavanja zbog dva pružna prelaza, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se juče oglasio sa dobrim vestima.

Puštanjem mosta u saobraćaj biće povezane petlja i naplatna stanica Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac–Veliko Gradište–Golubac, na delu koji je ranije već pušten u saobraćaj.

Nova deonica, duga dva kilometra, omogućiće vozačima da izbegnu obilaznicu kroz Vranjovo, na kojoj su se do sada stvarala velika zadržavanja zbog dva pružna prelaza.