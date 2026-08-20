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- Imam osobine dva psa. Jedan je sveti Hubert, to je da imam odličan njuh i da sve u politici namirišem; on ima najbolji njuh od svih pasa. A drugi je kao pitbul! Kad se za nešto uhvatim, kao buldožer idem dok to ne završim, tako je juče, obilazeći Toplički okrug, sebe opisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i to obilazeći radove na izgradnji III faze fabrike složenih borbenih sistema u Kuršumliji.

I tu je imao dobre vesti, kako za radnike tako i za državu Srbiju.

- Pravićemo neke od najmodernijih dronova, reč je o ozbiljnoj sili i to će biti za dvadesetak dana. Malo mesto, čukarička opština, i to ne dronove za 1.000-2.000 evra nego one što koštaju 30.000 evra...., rekao je Vučić tokom jučerašnjeg obilaska fabrike u kojoj sada ima 187 zaposlenih a ukupno će ih ubuduće biti 250.

- Miloš 1, miloš 2, lazar, u budućnosti ćemo ovde proizvoditi samo točkaše - miloše, lazare, pasarse, rekao je Vučić dodavši da će se u Velikoj Plani proizvoditi artiljerijski deo.

A koliko je bio odlučan da ovakvu proizvodnju istera do kraja, upravo govori njegov opis samog sebe da je kao pitbul kad se nečeg uhvati i ne pušta dok to ne istera do kraja.

U razgovoru s radnicima fabrike, Vučić je kazao da je želeo da čuje šta imaju da mu kažu i da se ne ustručavaju ni pred kim, ko god da je tu.

- Samo da vas podsetim da je pre 7 godina ovde bila livada rekao je Vučić dodavši da će im plate biti veće.

- Imaćete posla sve više a mi ćemo se pobrinuti da vam plate budu veće, dodao je Vučić, rekavši da u septembru ide u Njujork i u Republiku Srpsku, te da će 13. septembra biti i na Pasuljanskim livadama.

- Prvi put ćete na Pešteru moći da vidite ono što smo uzeli od Izraela, "puls" je bolji od "himarsa".

Pohvalio je radnike u Kuršumliji rekavši da izuzetno dobro i vredno rade, bolje od onih u Velikoj Plani.

- Dok u Plani 4 i po uradimo, miloša ovde uradimo 5, rekao je Vučić dodavši da je velika tražnja za milošem 2.