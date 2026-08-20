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Na narednoj sednici Skupštine Srbije poslanici će raspravljati o predlogu izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije, kojima se, kako je danas izjavila predsednica parlamenta Ana Brnabić, implementiraju preporuke ODIHR-a koje se odnose na funkcionersku kampanju. Usvajanjem predloženih izmena i dopuna biće primenjeno 18 od ukupno 25 preporuka, istakla je Brnabićeva, navodeći da je svih sedam prioritetnih preporuka već sprovedeno.

- Mi ćemo sada na sledećoj sednici Skupštine imati i predlog izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije. Time se takođe implementiraju važne ODIHR preporuke koje se tiču funkcionerske kampanje, tako da ćemo to rešiti. Sa tim ćemo imati ukupno primenjeno 18 od 25 preporuka, a pošto slušamo blokadere o tome da drobe ljudima kako postoje one prioritetne preporuke i ove druge preporuke - postoji sedam prioritetnih preporuka. Od sedam prioritetnih preporuka, primenili smo sedam - rekla je ona.

Dodala je da je zbog toga što neki ne žele da govore istinu neophodno stalno javno govoriti istinu.

- Mi moramo da se borimo više, i da javnosti, u stvari, predočavamo kako to zaista i jeste - rekla je Brnabićeva.

Prema njenom mišljenju, blokaderi se ponašaju licemerno kada govore da treba da se sprovode sve preporuke ODIHR-a, a kada ih vlast sprovodi, onda se bore protiv njihove implementacije.

- Ako se setite koliko su oni kukali i vikali, da sve preporuke ODIHR-a moraju da se sprovedu, iako smo ih mi kontinuirano sprovodili. Ali sad su rekli - 'Mi, blokaderi, insistiramo da se sve preporuke ispune'. A kada smo krenuli u ispunjavanje preporuka, oni su se borili protiv implementacije svake pojedinačne preporuke ODIHR-a. Sad smo došli do te preporuke o tajnosti glasanja - rekla je Brnabićeva.

Foto: tv prva printscreen

Ona je navela da se ta preporuka o tajnosti glasanja ponavlja u izveštajima ODIHR-a od 2012. godine i da se u više izveštaja preporučuje da se poboljša izgled paravana radi unapređenja tajnosti glasanja.

Brnabićeva je pokazala sliku na kojoj se vidi kako izgledaju glasačke kabine na biračkim mestima u Berlinu u Nemačkoj.

- Imate kabine sa zavesom, koja je u potpunosti zatvorena, kao najbolji model kako to treba da izgleda. E sada, kada mi želimo da ovo uvedemo u Srbiju umesto onih paravana, oni kažu - 'Vi u stvari želite da pokradete glas' - rekla je Brnabićeva.

Ona je, reagujući na tvrdnje nekih medija da su nove kabine sa zavesama "paravan za izbornu krađu", upitala kako sada odjednom nije dobar evropski model.

- Sada ođednom hoćete da pokradete izbore ako uvodite ono što postoji u Nemačkoj, u Francuskoj, u Italiji, u SAD. Šta god želite da uradite, oni vam kažu - 'Vi hoćete da pokradete izbore. " I ovo nije samo za ovu preporuku. Dakle, za svaku pojedinačnu preporuku ODIHR-a - rekla je Brnabićeva.

Podsetila je da se opozicija bunila kada je ispunjena preporuka da svaki birač može svojim potpisom podržati više lista i upitala ih jel žele ODIHR preporuke ili ne žele.

- Hoćete OEBS standarde ili nećete OEBS standarde? Ali ne, u stvari, oni se brinu zato što puna implementacija ODIHR preporuka njima oduzima svaki alibi od toga da, ukoliko Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija ponovo pobede na izborima, šta će oni da kažu? - navela je Brnabićeva.

Foto: ANDREJ CUKIC/EPA

Navela je da blokaderi žele da stvore narativ u kome bi se stvorilo nepoverenje u rezultat pre nego što glasanje uopšte i počne.

- Videli ste da je Aleksandar Vučić izašao i rekao je - 'kakvi god budu rezultati izbora, ja ću izaći, čestitati i pružiću ruku pobedniku'. Ako pobede blokaderi, mislim da je to katastrofalan scenario za Srbiju. Mislim da Srbija staje... Ali ako to ljudi žele, okej, mi ćemo poštovati, pružićemo ruku, borićemo se i dalje, snažno i hrabro, iz opozicije, za Srbiju. Ali pozivam da nam kažu blokaderi, sa tzv. studentske liste, na kojoj nema studenata: ukoliko ipak pobedi Ujedinjena Srbija, da li ćete priznati rezultate i pružiti ruku? - upitala je Brnabićeva.

Ona je navela da su se od blokadera već mogle čuti najave da neće priznati rezultate ukoliko izgube.

- Koliko je to neodgovorno i neozbiljno. Vi sa jedne strane imate politiku mira i stabilnosti - 'predamo vlast ako narod tako kaže', a sa druge strane imate blokadere koji kažu - 'mi ćemo priznati samo ako mi pobedimo. Ako mi izgubimo, e onda ćemo kazniti Srbiju time što ćemo dalje kreirati nestabilnost, i dalje ćemo praviti atmosferu u kojoj je praktično nemoguće za ljude da žive i rade u Srbiji' - rekla je Brnabićeva.

Ocenila je da će na narednim izborima građani moći da biraju između samo dve politike i suštinski samo dve liste.

- Imaćete listu koju će predvoditi Aleksandar Vučić, 'Ujedinjena Srbija' i imaćete blokadere. I svako ko ne glasa za listu 'Ujedinjena Srbija', praktično će glasati za blokadere - zaključila je Brnabićeva.