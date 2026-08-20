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Predsednik Upravnog odbora Udruženja građana "Srpski suverenisti" Vukša Dragović odmah je odgovorio Birou za društvena istraživanja (BIRODI) koji je saopštio da je tražio informacije o sastanku predsednice Skupštine Ane Brnabić sa Dragojevićem, poručivši im da će u narednim danima tražiti zapisnike sa sastanaka koje su nevladine organizacije (NVO) imale sa stranim amabasadorima!

- U narednim danima ću od nevladinih organizacija tražiti zapisnike sa sastanaka koje su imale sa stranim ambasadorima. Mislim da je važno utvrditi svojstvo učesnika, predmet razgovora, eventualno preuzete obaveze, odnosno da li je došlo do neregistrovanog čina lobiranja - napisao je Dragojević na društvenoj mreži "X".

Pre toga, BIRODI je saopštio da je uputio Kabinetu predsednice Skupštine Srbije zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja povodom navoda o sastanku Ane Brnabić i predsednika Upravnog odbora Udruženja građana "Srpski suverenisti" Vukše Dragovića.

Dodali su da su od kabineta zatražili dostavljanje zapisnika, službene beleške ili drugog dokumenta u kojem su zabeleženi učesnici, sadržaj razgovora i eventualni zaključci i koji, kako su naveli, kao plod postupanja državnog organa moraju biti javno dostupni.

- Bez službenog traga nije moguće utvrditi svojstvo učesnika, predmet razgovora, eventualne preuzete obaveze, odnosno da li eventualno došlo do čina lobiranja od strane Dragovića kao (ne)registrovanog lobiste - saopštio je BIRODI.

Da podsetimo, Vukša Dragović je izneo podatak da su NVO u Srbiji dobile 1,3 milijarde evra iz inostranstva u poslednjih pet godina zbog čega je pozvan na razgovor sa Anom Brnabić.