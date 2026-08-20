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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je predsednik Aleksandar Vučić nastavio da obilazi Srbiju i da razgovara sa građanima.

Gostujući na TV Prva, predsednica Skupštine je rekla da Vučić pokazuje neverovatnu energiju i posvećenost dok mu blokaderi i mediji koji ih podržavaju zameraju. I ne samo to nego i prete Vučiću zatvorom zbog toga što ide među narod i zalaže se za rešavanje problema građana?!

Brnabić je navela da je razgovor sa građanima i posvećenost rešavanju problema običnih ljudi manir predsednika Vučića i da niko od političara nije više obilazio Srbiju i razgovarao sa građanima.

''Neko kaže da je to predizborna kampanja, ali mislim da svi znaju da je to radio i kao predsednik vlade, a onda i u dva mandata predsednika Republike. To je ono što odlikuje Aleksandra Vučića, to je njegov manir i ono što on najviše i voli da radi, zbog čega ga ljudi najviše i cene'', rekla je Brnabić za TV Prva.

Ona je kazala da su blokaderi i mediji koji ih podržavaju zapretili predsedniku Vučiću višegodišnjom kaznom zatvora zbog toga što radi i dodala da je ''optužba'' protiv Vučića da silazi među običan narod, da razgovara sa običnim ljudima, da će se "založiti" za rešavanje njihovih svakodnevnih problema.

"Zamislite kako je to - to mu se zamera. On je takav 'zlikovac' koji kao predsednik Republike siđe među običan narod, razgovara sa običnim ljudima i obeća da će se založiti za rešavanje njihovih svakodnevnih problema. Da čitava bizarnost bude veća, oni (blokaderi) su zapretili, ukoliko dođu na vlast, kaznom zatvora i do 10 godina po danu. Aleksandar Vučić se toliko zabrinuo i uplašio zbog toga, da je nastavio da obilazi Srbiju'', rekla je Brnabić.

Dodala je da je njena računica da je po toj ''blokaderskoj pravdi'' Vučić već u julu i avgustu ''zaslužio'' 150 godina zatvora, a da će do vikenda to biti 180 godina.

Brnabić je rekla da u Srbiji postoje ljude koji predsedniku Republike najviše zameraju što ide među običan narod i obećava da će se založiti za rešavanje njihovih problema.

"Zamislite kako bi izgledala Srbija da takvi dođu na vlast"

''Zamislite kako bi izgledala Srbija da takvi dođu na vlast. Njima je najveći greh to da neko priča sa običnim narodom, zato što su oni valjda elita i nemaju šta da pričaju sa običnim ljudima. Vidite koliko cene predsednika i koliko mu veruju. Ono što sigurno zahteva mnogo energije, a to je razgovor sa ljudima koji očekuju da im se svaki problem reši'', kazala je Brnabić.

Dodala je da u SNS treba da uče od predsednika Vučića i da u budućnosti na lokalnom nivou mnogo više razgovaraju sa građanima.

''To je ono što stalno ponavlja i predsednik Vučić, pre svega, za predsednike opština: budite više sa narodom, imajte otvorena vrata, morate da ih čujete, da rešavate njihove probleme'', rekla je Brnabić.

Istakla je da građani najviše vere i poverenja imaju upravo u Aleksandra Vučića i da mu se zato obraćaju za pomoć gde god da dođe verujući da će da ih sasluša i da će se založiti kod institucija da se rešavaju svakodnevni problemi građana.

''Od vodovoda, preko kanalizacije do posla, do toga da li je neko dobio otkaz, kako da pomogne devojčici koja odrasta bez roditelja... To su stvari koje pokazuju koliko naš narod veruje svom predsedniku'', rekla je Brnabić.

Dnevni list ''Nova'' objavio je ranije tekst pod naslovom ''Trgovac uticajem'' uz tvrdnju da je ''svaki izlazak Vučića u narod dokazni materijal za tužilaštvo'' i da predsednik ''u danu može da 'zaradi i do deset godina zatvora''.