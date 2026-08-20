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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je od izuzetne važnosti što predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi zemlju i razgovara sa građanima i ukazao da će na predstojećim parlamentarnim izborima, ljudi glasanjem odlučivati o sebi i svojoj budućnosti.

- Kad god budu bili izbori, bilo u oktobru ili novembru građani odlučuju o sebi - da li ćemo preći 10 miliona putnika na aerodromu, da li će se nastaviti sa brigom o Republici Srbiji i Kosovu i Metohiji ili će da izabu skupinu ljudi koji su se čudnim algoritmima ili pravilima kandidovali za listu koja se zove studentska, a nema studenata - rekao je Vučević za TS Media.

Naveo je da na blokaderskoj studentskoj listi nema studenata i da dominiraju ljudi koji su decenijama na političkoj sceni.

- Mislim da ćemo na našoj listi imati, kao svaki put, a ovaj put kao nikada do sada, nove ljude koji će biti na poslaničkoj listi. Biće tu ljudi koji nisu deo naše stranke, ljudi iz koalicije. Ako dobijemo poverenje građana na izborima o tome će pričati naš kandidat za premijera Aleksandar Vučić - rekao je Vučević.

Dodao je da SNS ne želi da prepisuje stvari od pre pet, sedam ili 12 godina i da je nesporno da su osetili impuls naroda da želi promene, ali ne one da je normalno uzeti kamen ili jaja i gađati nekoga.

Foto: Kurir Televizija

Komenatrišući odluku SPS da izađu sami na izbore, Vučević je naveo da je saglasan sa svim što je na tu temu rekao Vučić, te da su im sada neke poruke i pozicije vidljivije.

Vučević je naveo da će Vučić narednih dana posetiti Mačvanski, Jablanički, Pčinjski i Raški okrug.

- Važno je da je predsednik države u narodu i sa narodom do kraja svog mandata. On nije manje motivisan ili radan, to je nešto što je primer i opomena drugim ljudima. To je neverovatno odakle mu tolika snaga i energija - kazao je Vučević.

Prema njegovim rečima, te posete i obilasci su veoma zahtevni i dodao da svaki susret nosi razmenu različitih energija.

- Mogu da svedočim koliko je to zahtevno. Nama se čini da je to pojavljivanje, svaki taj susret nosi i razmenu energija i mnogo kritika, predloga, molbi. Vučić je i dalje vredan đak kada su u pitanju pripreme za odlazak na teren - rekao je Vučević.

Dodao je da je tokom dosadašnjih predsednikovih obilazaka moglo da se vidi da nema montiranih događaja i scenarija.

- To što radi Vučić je važno i lekovito i za građane i za njega. Kada smo bili u selu Mramorak sa Vučićem, tu je poslednji put bio Karađorđe. A ovi drugi imaju drugačiji pristup, kreću se u začaranim krugovima. Za mene su svi sad tu jasno definisani - rekao je Vučević.