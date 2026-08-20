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Tražili su svakojake stvari jer je svakom svoja muka najveća - najviše puteve, povezivanje staža, da se sredi škola, čak i plate iz 1981. godine, posao za bratanicu ali i pomoć...

U svako mesto u koje je došao dočekala ga je masa naroda a u toj masi, u Blacu, i devojčica od samo 16 godina prema čijoj muci sve ostale i ne deluju tako strašno jer Jovana odrasta bez oba roditelja.

Naime, Jovana Arsenijević (16), koja od rođenja odrasta bez oca, obratila se predsedniku Vučiću za pomoć nakon što je pre dva i po meseca ostala bez majke.

Foto: Instagram

U gužvi i tiskanju onih koji su nešto hteli da pitaju Vučića, promolila se iz drugog reda potpuno skromno i nenametljivo...

- Evo, ovo dete je pitalo, htelo nešto, rekao je predsednik videvši da se snebiva.

Obratila mu se plačnim glasom, trudeći se da ne zaplače, ali je ipak bilo jače od nje pa je kroz suze objasila da živi sa tetkom i da nema nikakva primanja sem plate koju sama zarađuje radeći u jednom kafiću.

- Dobar dan. Ja imam 16 godina i zovem se Jovana Arsenijević. Pre dva i po meseca sam izgubila majku, od rođenja odrastam bez oca. I moje pitanje je da li država može da obezbedi neka primanja za decu bez roditeljskog staranja - rekla je, na šta ju je predsednik upitao s kim živi.



- Ja trenutno živim sa tetkom, koja mi je staratelj. Nemam nikakvo primanje, sem plate koju zarađujem sama u kafiću. I učenik sam srednje škole - govorila je kroz suze, na šta joj je predsednik rekao:

- Kao što znaš, Jovana, nije to lako, zato što staratelji imaju određenu ulogu. Ali, razumevajući poziciju, naći ćemo način da vaninstitucionalno pomognemo - rekao je predsednik i dodao:

- I pomoći ćemo u roku od 48 sati - rekao joj je Vučić na šta mu se Jovana, vidno emotivna, zahvalila kroz suze.

Predsednik Srbije sreo je Jovanu tokom obilaska porodične destilerije MI-MI d.o.o. u Blacu, u okviru posete Topličkom okrugu.