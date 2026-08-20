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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas rekavši da je, kako je juče i najavio, pisao i poslao pismo generalnom sekretaru NATO, u kojem govori o položaju Srba u južnoj srpskoj pokrajini, tražeći reakciju Kfora.

- Upravo sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zatražio da KFOR, u skladu sa Rezolucijom 1244 UN, zaustavi teror nad Srbima, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća, kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine - naveo je Vučić na svom Instagram nalogu.

 Kurir.rs

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