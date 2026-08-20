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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je novi snimak razgovora sa porodicom Filipović iz Pejkovca, koja ima četvoro dece i uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Tokom razgovora sa roditeljima, Vučić je posebnu pažnju posvetio i najmlađim članovima porodice. U jednom trenutku obratio se i deci, poručivši tim gestom da su i oni najvažniji deo svakog razgovora o budućnosti.

Govoreći o porodici Filipović, ali i o životu u manjim sredinama, predsednik je istakao da razvoj Srbije ne može da se zasniva samo na najvećim gradovima.

- Ne može cela zemlja da nam stane u Beograd i Novi Sad i zato moramo da pomažemo sve druge krajeve. I ja sam srećan što to radimo. Ja sam srećan što to radimo. Ovo je predivan kraj, ovde su vredni ljudi, dobri ljudi, pošteni, odgovorni, i kada vidite ovoliko dece... Ovoliko dece možete da vidite samo u ovakvim domaćinstvima, po kućama u Srbiji. U soliterima ćete retko gde da vidite više od dvoje dece. A bez dece, ne znam ni za koga radimo, ni za šta radimo - poručio je Vučić.

Tokom posete porodici Filipović u Pejkovcu, predsednik je govorio i o ulaganjima u ovo mesto i celokupnu opštinu Žitorađa, posebno ističući značaj ulaganja u školsku infrastrukturu.

- Baš vam je lepo ovde. "Živo" je selo, ali je problem što niko nije ništa radio na školi od 1970. godine. To je istureno odeljenje. Sve to traži pare, ali dok ima dece, ima i smisla. Nikad nam nije žao da za to izdvojimo novac. Negde oko 600.000 evra bi bilo ulaganje, a za glavnu školu dva miliona evra. To Žitorađa ne može da zaradi za 150 godina, tako da morate sa strane to da donosite i ja sam srećan što to radim - rekao je Vučić.

Poseta porodici Filipović tako je bila prilika da se razgovara ne samo o svakodnevnom životu jedne velike porodice već i o ulaganjima u selo, školu i infrastrukturu, uz poruku da razvoj treba da obuhvati i manje sredine širom Srbije.