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Ekonomista i univerzitetski profesor Žan-Fransoa Iše biće novi ambasador Francuske u Prištini i trebalo bi da na dužnost stupi 1. septembra.

Za ambasadora Francuske na Kosovu Žan-Fransoa Iše postavljen je ukazom predsednika Emanuela Makrona od 10. avgusta.

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Žan-Fransoa Iše Foto: National Taiwan Normal University

Ekonomista, univerzitetski profesor i specijalista za ekonomiju Azije, Iše je do sada obavljao funkciju predsednika Nacionalnog instituta za orijentalne jezike i civilizacije (Inalko) u Francuskoj.

On je 30. januara 2025. godine izabran i za potpredsednika Organizacije univerziteta Francuske, koja predstavlja univerzitete i institucije visokog obrazovanja u Francuskoj.

Na mestu ambasadora u Prištini, Žan-Fransoa Iše naslediće Olivijea Geroa, koji na KiM službovao od 2022. godine.

Kurir Politika/Kosovo onlajn

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