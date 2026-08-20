EVO KOGA JE MAKRON POSTAVIO ZA NOVOG AMABASADORA U PRIŠTINI: Ekonomista i univerzitetski profesor na dužnost stupa 1. septembra
Ekonomista i univerzitetski profesor Žan-Fransoa Iše biće novi ambasador Francuske u Prištini i trebalo bi da na dužnost stupi 1. septembra.
Za ambasadora Francuske na Kosovu Žan-Fransoa Iše postavljen je ukazom predsednika Emanuela Makrona od 10. avgusta.
Ekonomista, univerzitetski profesor i specijalista za ekonomiju Azije, Iše je do sada obavljao funkciju predsednika Nacionalnog instituta za orijentalne jezike i civilizacije (Inalko) u Francuskoj.
On je 30. januara 2025. godine izabran i za potpredsednika Organizacije univerziteta Francuske, koja predstavlja univerzitete i institucije visokog obrazovanja u Francuskoj.
Na mestu ambasadora u Prištini, Žan-Fransoa Iše naslediće Olivijea Geroa, koji na KiM službovao od 2022. godine.
Kurir Politika/Kosovo onlajn