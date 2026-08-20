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Još uvek ne znamo tačan datum izbora, ali je izvesno da smo im sve bliže. Kampanja zvanično nije počela, ali su sve političke opcije uveliko u kampanji. Svako na svoj način.

Više na temu o izborima, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Srđan Barac, politički analitičar i Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

- Ta procena da će predstojeći izbori biti istorijski i najneizvesniji do sada je vrlo verovatno tačna, jer ako uzmemo u obzir ono što znamo iz prethodnih 20 meseci, imali smo izbore u 15 lokalnih samouprava, koji su u nekoliko njih bili veoma neizvesni. S druge strane, ovi izbori su važni jer se održavaju u veoma složenim geopolitičkim okolnostima. Možemo tražiti različite razloge za takvu situaciju - od korona krize i sukoba u Ukrajini, do gubitka tradicionalnih ideoloških podela na levicu i desnicu - rekao je Barac.

Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Nova pravila na političkoj sceni

Kako je naveo, promene u načinu života i rada menjaju i političke podele, zbog čega se širom Evrope otvara prostor za nove ideje i drugačija pravila.

- Ta podela se danas sve više gubi. Recimo, levica širom Evrope gubi pozicije jer više nema radnika, odnosno radničkih prava i sindikata na način na koji su postojali ranije. Svi koji su mlađi od nas, a i mi smo sada u nekim srednjim godinama, više sebe ne doživljavaju kao klasične radnike. Njihovi poslovi sve su manje vezani za tradicionalnu strukturu rada. Sve je više preduzetništva, veštačke inteligencije, rada preko interneta i rada od kuće. Mnogo toga se promenilo i teško je zadržati tradicionalnu strukturu. Zato su izbori širom Evrope, gde god da se održavaju, na neki način istorijski, jer se traže nove ideologije i nova pravila - objasnio je.

Govoreći o predstojećim izborima i političkoj konkurenciji, Kajtez je ocenio da je zdrava politička utakmica poželjna, ali da u aktuelnoj situaciji ne očekuje smirivanje društvenih tenzija.

- Mislim da, iako na prvi pogled deluje paradoksalno, upravo u tome i jeste njihova ideja - da ne budu politički subjekat. Oni ne žele da odlučuju o politici na klasičan način. Zato izbegavaju da definišu plan, program, ljude koji vode partiju ili pokret i da se uključe u klasičnu političku arenu. Smatram da je razlog tome što bi, kada bi jasno definisali svoju ulogu, ideologiju i ciljeve, morali da odgovore na četiri-pet najvažnijih nacionalnih pitanja, a na njih ne bi mogli da dobiju većinsku podršku - kaže Kajtez.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Zašto, recimo, ne žele jasno da se izjasne o pitanju Kosova i Metohije? Kada se pokrene ta tema, odgovaraju da to nije pitanje kojim sada treba da se bavimo. Istovremeno, pojedinci među njima iznose stavove o Srbiji, ratnoj odšteti i drugim pitanjima koja su veoma osetljiva za naše društvo. Pošto znaju da bi takve teme mogle da im ugroze podršku, oni ih uglavnom izbegavaju. Povremeno se o njima izjasne pojedinci, ali se te poruke ne predstavljaju kao zvaničan politički program. Imamo pojedince koji se povremeno oglase ili nešto kažu, ali se onda to predstavlja kao njihov lični stav. Smatram da iza svega toga postoje različiti strani i regionalni centri moći koji imaju svoje interese. Tu se, između ostalog, postavljaju pitanja odnosa prema Republici Srpskoj, eventualnom uvođenju sankcija Rusiji, promenama unutrašnjeg uređenja Srbije, ali i idejama koje podsećaju na jugoslovenstvo i koncept bratstva i jedinstva - za Kurir televiziju, istakao je Kajtez.

02:42 "NJIHOVA IDEJA JE DA NE BUDU POLITIČKI SUBJEKAT" Barac i Kajtez o izborima koji bi mogli da promene političku scenu: "Izbegavaju ključna nacionalna pitanja" Izvor: Kurir televizija

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