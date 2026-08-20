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Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević danas je vanrednoj pres konferenciji ekskluzivno objavio dokumenta Ministarstva odbrane Srbije, u kojima se navodi da je premijer Crne Gore Milojko Spajić rezervista Vojske Srbije.

“Premijer Milojko Spajić imao je institucionalnu i svaku drugu podršku od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kojeg je na kraju izdao. Spajić treba da ustane svaki put kada čuje ime Vučića i prekrsti se tri puta, jer da nije bilo njega, Spajić nikada ne bi bio premijer. Spajić je bio i ostao najveći i najnedodorljiviji politički ćaci i od jednog anonimusa, koji nije osjetio barut naše političke borbe, došao do prvo mjesta ministra pa do premijera”, rekao je Knežević.

Knežević je pokazao Uverenje, kojim se potvrđuje da je Spajić preveden u rezervni sastav rešenjem Centra Ministarstva odbrane Zvezdara od 20. februara 2023. godine.

Istakao je da je Spajić sam podneo zahtev.

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Uverenje da je Spajić rezervista Vojske Srbije Foto: Kurir

Crna Gora ima premijera koji je pripadnik Vojske Srbije, koja je vojno neutralna, dok je Crna Gora članica NATO saveza. Istovremeno je na čelu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Dokumentaciju sam dobio od razočaranih članova PES-a, koje je Spajić odbacio kao krpu, kada mu više nijesu trebali”, rekao je Knežević, i pitao predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da li ima ove informacije.

Objavljivajem ovih podataka, kaže on, stekli su se uslovi da Spajić danas podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama.

Ukoliko to ne učini, očekujemo da se oglasne nadležni i kažu da li premijer jedne NATO države bude pripadnik druge Vojske koja vojno neutralna. Želim da se izvinim svima onima koji su rekli da je Spajić veći Srbin od mene. Evo je to dokazao pripadnošću Vojsci Srbije”, dodaje on.

On je rekao da očekuje od paralmentarne većine da pita Spajića “ko si ti”, jer je obmanuo i njih i cjelokupnu javnost.

Kurir Politika/Facebook

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