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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je odgovorio na nove prozivke Dragana Đilasa kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodno obmanjuje narod kada je u pitanju rešavanje problema nelegalnih objekata.

- Debata je lekovita i odraz demokratije. Ali činjenice su činjenice. Srbija danas nije ni nalik onoj koju su nam ostavili Đilas i njegovi kompanjoni. Srbija na ivici bankrota, Srbija umornih i finansijski isceđenih građana, Srbija bez puteva i mostova, fabrika, radnih mesta. Srbija sa zakonom “Svoj na svome” što su sve bivše vlasti stavljale pod tepih. Mi se Srbijom danas ponosimo, a ponosimo se i poslom koji završavamo umesto onih koji su brinuli samo o sebi i svom džepu - napisao je Vučević na svom Instagramu.

- Ne kažemo da je lako, ne kažemo da problema nema, ali konkretna dela govore. Uspeli smo zajedno sa građanima, uz njihovo razumevanje. To ćemo činiti i u budućnosti. I to je ono što pravi suštinsku razliku između nas i njih, Đilasa i njegovih. Dela, a ne reči i prazna hvalisanja, čista mržnja iz udobnih fotelja i sa milionima u džepu. Dela, a ne moralne lekcije onih koji su ostavili pustoš, bankrot, ljude bez posla. Idemo u nove pobede, u nove projekte, u bolju budućnost za naše građane. Srbija pobeđuje - dodao je lider naprednjaka.