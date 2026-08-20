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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski podelila je snimak iz sportske sale koja je, nakon godina zapuštenosti, ponovo dobila svoju namenu, ovog puta kao mesto okupljanja i sporta za nove generacije.

Posebno je istakla značaj činjenice da u sportskim aktivnostima učestvuju i osobe sa invaliditetom, naglašavajući da inkluzivni timovi predstavljaju priliku za povezivanje i zajedničko stvaranje boljeg okruženja.

- Mnogo sam srećna kada vidim da osobe sa invaliditetom treniraju u našim sportskim salama. Inkluzivni timovi su prilika da jedni drugima budemo bliže - navela je Đurđević Stamenkovski.

Reč je o sali u kojoj je nekada igrala čuvena Metaloplastika, a koja je, kako je ministarka navela, godinama bila zapuštena i prazna, sve do 2020. godine.

- Sada je ponovo otvorena, da u njoj opet škripi parket, dok igraju neki novi klinci - zaključila je ministarka.

Kurir.rs

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