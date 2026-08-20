"NAROD ĆE KAZNITI BLOKADERE NA IZBORIMA" Analitičari na Kurir televiziji o pokretanju pitanja paravana na biračkim mestima: "To je izraz njihove nemoći"
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je važno da Evropska unija i ODIHR reaguju i kažu da li su novi paravani na biračkim mestima demokratska praksa i njihov zahtev ili ne.
Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali šta možemo da očekujemo od nastojećih izbora bili su prof. dr Stevica Deđanski, iz Centra za razvoj međunarodne saradnje i Sava Stambolić, iz Centra za društvenu stabilnost.
Deđanski je rekao da nijedan sloj našeg društva nije više uz blokadere, čak ni oni koji su protiv vlasti.
- Kada gledamo izjave blokadera razumemo u kakvom su beznađu, ali i oni znaju situaciju na terenu i znaju da ih ljudi neće, čak i oni koji ne vole vlast. Postoji patriotski deo Srbije koji je nacionalno svestan i on glasa za Aleksandra Vučića, a postoji takav deo ljudi koji ne vole vlast iz raznih razloga i ti ljudi su na početku išli na proteste, dok se još oformljavao taj pokret. Međutim, do sada su se ti ljudi sklonili jer su videli šta ovo donosi, a tu spadaju napadi na novinare, paljenja, pokušaji ubistva, pucanje na ljude... Oni su propast koju će narod da kazni na izborima - započeo je Deđanski.
Stambolić je komentarisao deo programa koji su studenti prikazali na društvenim mrežama i to što se sa pravom ljudi pitaju da li se to radi preko društvenih mreža jer to deluje kao sindikalni proglas, a ne kao ozbiljna agenda.
- Verujem da se građani neće voditi anonimnim objavama na društvenim mrežama koje se sastoje od četiri sličice na Instagramu gde su lepe želje i floskule. Te stvari nisu ozbiljne, tome svedoči i njihova formulacija. Ovo je nalik manipulaciji jer je vođenje države znatno ozbiljnije. Kao deo njihovog programa možemo da vidimo Šoškića, koji je bio deo onog sistema koji se i dan danas ne odriče katastrofalne ekonomske politike 2000-tih godina kada je 500.000 ljudi izgubilo posao. Oni su se igrali sa našim ljudima, isprobali su razne eksperimente u praksi. Takav čovek sada daje neke izjave i savete oko ekonomije i dinara, a to su indicije loše politike i lošeg programa koji je netransparentan. Sve što su radili do sada bilo je jako loše za zemlju.
Pitanje paravana
Stambolić ističe da je ovo najbizarnija stvar koju komentariše u svojoj karijeri.
- Jer mi već imamo paravane, glasanje je već tajno po zakonu i svako ima pravo da izolovano to uradi. ODIRH je preporučio da ti paravni ne treba da budu od kartona, već od čvršćeg materijala. U Americi isto imate kućice gde postoji ta zavesa koja se koristi i po nekim zemljama Evrope i tako čovek može tajno da ostvari svoje biračko pravo. Oni zapravo žele da vide ko za koga glasa, pa da ga gađaju jajima, vređaju i etiketiraju. To je cilj njihovih zamerki - kaže Stambolić.
Umesto pitanja paravana Deđanski ističe da je odraz nemoći kada ih studenti spominju i da će ih narod kazniti jer to ne želi:
- Šta žele? Da bude natpis "blokaderi" na svakom paravanu? Kako god, narod će ih kazniti jer ne želi to. Hoće put, radno mesto i da mu objasniš kako ćeš mu to obezbediti. Želimo veće plate, a oni su govorili o novom kursu. Makar da neko od njih izađe i kaže da su pogrešili, ali njima je zapravo krivo što još jače nisu razbili zemlju.
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