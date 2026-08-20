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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je važno da Evropska unija i ODIHR reaguju i kažu da li su novi paravani na biračkim mestima demokratska praksa i njihov zahtev ili ne.

1/7 Vidi galeriju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Republike Češke Andrej Babiš Foto: Printscreen/Pink, Ilija Ilić

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali šta možemo da očekujemo od nastojećih izbora bili su prof. dr Stevica Deđanski, iz Centra za razvoj međunarodne saradnje i Sava Stambolić, iz Centra za društvenu stabilnost.

Deđanski je rekao da nijedan sloj našeg društva nije više uz blokadere, čak ni oni koji su protiv vlasti.

- Kada gledamo izjave blokadera razumemo u kakvom su beznađu, ali i oni znaju situaciju na terenu i znaju da ih ljudi neće, čak i oni koji ne vole vlast. Postoji patriotski deo Srbije koji je nacionalno svestan i on glasa za Aleksandra Vučića, a postoji takav deo ljudi koji ne vole vlast iz raznih razloga i ti ljudi su na početku išli na proteste, dok se još oformljavao taj pokret. Međutim, do sada su se ti ljudi sklonili jer su videli šta ovo donosi, a tu spadaju napadi na novinare, paljenja, pokušaji ubistva, pucanje na ljude... Oni su propast koju će narod da kazni na izborima - započeo je Deđanski.

Stambolić je komentarisao deo programa koji su studenti prikazali na društvenim mrežama i to što se sa pravom ljudi pitaju da li se to radi preko društvenih mreža jer to deluje kao sindikalni proglas, a ne kao ozbiljna agenda.

06:19 Analitičari za Kurir: Ovo je najbizarniji zahtev blokadera koji sam video! Izvor: Kurir televizija

- Verujem da se građani neće voditi anonimnim objavama na društvenim mrežama koje se sastoje od četiri sličice na Instagramu gde su lepe želje i floskule. Te stvari nisu ozbiljne, tome svedoči i njihova formulacija. Ovo je nalik manipulaciji jer je vođenje države znatno ozbiljnije. Kao deo njihovog programa možemo da vidimo Šoškića, koji je bio deo onog sistema koji se i dan danas ne odriče katastrofalne ekonomske politike 2000-tih godina kada je 500.000 ljudi izgubilo posao. Oni su se igrali sa našim ljudima, isprobali su razne eksperimente u praksi. Takav čovek sada daje neke izjave i savete oko ekonomije i dinara, a to su indicije loše politike i lošeg programa koji je netransparentan. Sve što su radili do sada bilo je jako loše za zemlju.

Pitanje paravana

Stambolić ističe da je ovo najbizarnija stvar koju komentariše u svojoj karijeri.

- Jer mi već imamo paravane, glasanje je već tajno po zakonu i svako ima pravo da izolovano to uradi. ODIRH je preporučio da ti paravni ne treba da budu od kartona, već od čvršćeg materijala. U Americi isto imate kućice gde postoji ta zavesa koja se koristi i po nekim zemljama Evrope i tako čovek može tajno da ostvari svoje biračko pravo. Oni zapravo žele da vide ko za koga glasa, pa da ga gađaju jajima, vređaju i etiketiraju. To je cilj njihovih zamerki - kaže Stambolić.

Umesto pitanja paravana Deđanski ističe da je odraz nemoći kada ih studenti spominju i da će ih narod kazniti jer to ne želi:

- Šta žele? Da bude natpis "blokaderi" na svakom paravanu? Kako god, narod će ih kazniti jer ne želi to. Hoće put, radno mesto i da mu objasniš kako ćeš mu to obezbediti. Želimo veće plate, a oni su govorili o novom kursu. Makar da neko od njih izađe i kaže da su pogrešili, ali njima je zapravo krivo što još jače nisu razbili zemlju.

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Kurir.rs

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