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Predsednik DNP-a Milan Knežević poručio je premijeru Crne Gore Milojku Spajiću (PES) da je nekad bio za žaljenje, a da je sad samo za prezir.

- Crni Miloјko, taj o kome ti govoriš je moj prijatelj, a ne nalogodavac. Ali ja to tebi ne mogu da objasnim jer nemaš prijatelje, već samo nalogodavce. Zato druge ljude gledaš kroz sebe i misliš da svi poput tebe imaju nalogodavce u Zagrebu, Prištini, Briselu. Više ni sam ne znaš koliko naloga dnevno primaš, ali znaš da stalno napadaš Srbiju i da želiš najgore odnose sa našom najbratskijom državom - napisao je Knežević na mreži X, pa dodao: 

- Nekad si bio za žaljenje, sad si samo za prezir. Vojniče Spajiću, voljno - poručio je lider DNP-a.

 Kneževićev odgovor usledio je nakon što je Milojko Spajić reagovao takođe na Iksu, povodom objavljivanja dokumenta koji dokazuje da je crnogorski premijer rezervista Vojske Srbije!

Milojko Spajić
Spajić je rezervista Vojske Srbije Foto: Kurir

Dokument je objavio Milan Knežević na vanrednoj konferemciji za medije.

 Kurir Politika

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