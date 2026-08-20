- Crni Miloјko, taj o kome ti govoriš je moj prijatelj, a ne nalogodavac. Ali ja to tebi ne mogu da objasnim jer nemaš prijatelje, već samo nalogodavce. Zato druge ljude gledaš kroz sebe i misliš da svi poput tebe imaju nalogodavce u Zagrebu, Prištini, Briselu. Više ni sam ne znaš koliko naloga dnevno primaš, ali znaš da stalno napadaš Srbiju i da želiš najgore odnose sa našom najbratskijom državom - napisao je Knežević na mreži X, pa dodao: