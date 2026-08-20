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Prava bura u Crnoj Gori desila se nakon što je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević na pres konferenciji ekskluzivno otkrio da je crnogorski premijer Milojko Spajić rezervista Vojske Srbije.

Nakon saopštenja Demokratske partije socijalista (DPS) da Spajić više ne može biti premijer Crne Gore, oglasio se i predsednik Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević.

- Kaplar Srpske Vojske Milojko, na položaju Premijera Crne Gore...Spremte se, spremte PESovci, strašna će bježanija da bude - napisao je Medojević na Iksu, uz Spajićevu ilustraciju u uniformi.

Podsetimo, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević danas je vanrednoj pres konferenciji ekskluzivno objavio dokumenta Ministarstva odbrane Srbije, u kojima se navodi da je premijer Crne Gore Milojko Spajić rezervista Vojske Srbije.

- Crna Gora ima premijera koji je pripadnik Vojske Srbije, koja je vojno neutralna, dok je Crna Gora članica NATO saveza. Istovremeno je na čelu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Dokumentaciju sam dobio od razočaranih članova PES-a, koje je Spajić odbacio kao krpu, kada mu više nijesu trebali - rekao je Knežević, i pitao predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da li ima ove informacije.

Uverenje da je Spajić pripadnik Vojske Srbije Foto: Kurir

Nakon toga, Spajić se oglasio, ali bez davanja konkretnog odgovora, dok je DPS poručio da Spajić više ne može da bude premijer Crne Gore, kao i da je ovakav podatak "najveći skandal u istoriji parlamentarizma".

- Činjenica da je predsednik Vlade Crne Gore, ujedno i vojni rezervista druge države - u konkretnom slučaju Republike Srbije – predstavlja nezapamćen presedan i, ujedno, najveći skandal u istoriji parlamentarizma. Ono što čitavu situaciju čini neverovatnom je i okolnost da je u rezervnom vojnom sastavu druge države čovek koji je ujedno predsednik Veća za nacionalnu bezbjednost, član Saveta za odbranu i bezbjednost i premijer države članice NATO saveza. Nakon najnovijeg skandala, potpuno je jasno - i pravno i politički - da Milojko Spajić ne može više ostati na poziciji predsednika Vlade Crne Gore - navode iz DPS-a.