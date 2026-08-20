Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost Dnevnika 2 RTS-a, gde će govoriti o pismu generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, ekonomskim merama, isplatama građanima i kampanji „Svoj na svome“.
Politika
TAČNO U 19.30 SATI! Vučić gost Dnevnika 2 na RTS: Predsednik će govoriti o svim aktuelnim temama
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost Dnevnika 2 Radio-televizije Srbije u 19.30.
Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, predsednik države Aleksandar Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu u kom, između ostalog, traži da se most ne otvara.
Predsednik Vučić u Dnevniku u 19.30 govoriće o sadržaju pisma prvom čoveku Alijanse, ekonomskim merama i isplatama građanima, napretku u legalizaciji objekata u okviru kampanje "Svoj na svome", kao i drugim aktuelnim temama.
Kurir.rs
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