- Srđan Milivojević se bavi decenijama politikom. Ja sam tri godine ovde u parlamentu. Nikakve razlike između nas nije bilo kad smo zajedno išli u Gornje Nedeljice. Nikakav problem nemam sa Srđanom Milivojevićem kako bih rekao, da sedim sa njim, da razgovaram. On zna zašto neće, ne mislim da bi to bila svađa. Srđan Milivojević je odabrao da ovu celu priču kad su se studenti pojavili da se povuče. Ono što radi jeste da upire prstom na svoje kolege sa kojima je do juče sedeo. Zašto sedi u parlamentu? On je do juče tu u parlamentu davao podršku toj nelegitimnoj vlasti sve vreme, kad su se pojavili studenti odlučio se da bude servirka u studentskoj kantini. Nemam ništa protiv Milivojevića. Ako hoće da razgovara hoće, privatno razgovaramo normalno - rekao je Ćuta.