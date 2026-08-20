BLOKADERI U OPŠTEM RASULU! Ćuta udario na Milivojevića, Rade Panić na njega, ZLF na "studentsku listu" - KO ĆE OVO POHVATATI?! (VIDEO)
Opozicioni poslanik, lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta ponovo je kritikovao predsednika DS Srđana Milivojevića, optuživši ga da "prstom upire u svoje kolege sa kojima je do juče sedeo".
- Srđan Milivojević se bavi decenijama politikom. Ja sam tri godine ovde u parlamentu. Nikakve razlike između nas nije bilo kad smo zajedno išli u Gornje Nedeljice. Nikakav problem nemam sa Srđanom Milivojevićem kako bih rekao, da sedim sa njim, da razgovaram. On zna zašto neće, ne mislim da bi to bila svađa. Srđan Milivojević je odabrao da ovu celu priču kad su se studenti pojavili da se povuče. Ono što radi jeste da upire prstom na svoje kolege sa kojima je do juče sedeo. Zašto sedi u parlamentu? On je do juče tu u parlamentu davao podršku toj nelegitimnoj vlasti sve vreme, kad su se pojavili studenti odlučio se da bude servirka u studentskoj kantini. Nemam ništa protiv Milivojevića. Ako hoće da razgovara hoće, privatno razgovaramo normalno - rekao je Ćuta.
Na to je reagovao dr Rade Panić, dugogodišnji pristalica opozicije, a u poslednje vreme blokaderskog pokreta.
- Auuu, Ćuta. Šta to pričaš čoveče? - napisao je na Iksu uz snimak Ćutinog gostovanja.
A u taboru Zeleno-levog fronta (ZLF) izbio je potpuni raskol nakon što se javno ogolilo da unutar stranke ne znaju na čijoj su strani.
Dok rukovodstvo ZLF-a otvoreno podržava takozvanu studentsku listu, njihov visoki funkcioner i član Rastislav Dinić u svom naučnom radu te iste studente optužuje za isključivost i zaokret ka ekstremnijim stavovima.
Kurir Politika