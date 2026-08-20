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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće sutra Sremsku Mitrovicu, Bogatić, Koceljevu, Vladimirce, Ub, Medveđu, Lebane i Bojnik, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Programom posete preredviđeno je da u 08.30 počne obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu i Sremskoj Mitrovici.
Od 09.45 sledi obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci u Bogatiću, a od 10.50 na izgradnji nove osnovne škole „Jovan Cvijić“ u selu Provo u Opštini Vladimirci.

Vučić će od 11.45 obići kompaniju „Z.A. Fruit” u Koseljevi, a u 12.20 počinje obilazak nove zgrade Tržnice i štandova sa domaćim proizvodima u tom mestu.

Obilazak radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji Tehničke škole „Ub“ i Gimnazije „Branislav Petronijević” u Ubu počinje u 13.10, a u 17.05 obilazak sedam socijalno ugroženih porodica u mestu Medveđa.

Od 18.00 Vučić će u Lebanu obići firmu „Interfood S80”, a od 18.50 domaćinstvo porodice Ilić u Kacabaću kod Bojnika.

Kurir.rs

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