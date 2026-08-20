BRNABIĆ: VUČIĆEV "LOV NA SOMOVE" USPEO! Kako su blokaderski mediji naseli na predsednikovu posetu pekari "Oskar": JA SAM BIRAO IME, DA SE NEKI NERVIRAJU (VIDEO)
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić podelila je video-snimak KRIK-a koji jasno pokazuje kako je predsednik Aleksandar Vučić izveo politički i medijski trik.
Kako navodi Brnabić, Vučić je neposredno pre posete pekari u Prokuplju pod nazivom "Oskar", gde je probao oslića i posnu zeljanicu, telefonom najavio kakva će biti reakcija pojedinih medija i istraživačkih novinara.
- Predsednik me pozvao i rekao: 'Idem da pecam somove na durdubak, gledaj samo kako će da se uhvate.' I bio je u pravu, upecao soma na durdubak! Koliko su ovi ljudi predvidivi, Aleksandar Vučić se bukvalno igra sa njima - poručila je Brnabić.
Povod za ovu reakciju bio je video KRIK-a u kom se spominjanje pekare "Oskar" odmah dovelo u vezu sa navodnim kodnim imenima i političkim aferama.
Prema rečima predsednice Skupštine, reč je o svesno postavljenoj udici na koju su politički protivnici i pojedini novinari odmah reagovali, potvrđujući koliko ih je lako predvideti.
Kurir Politika