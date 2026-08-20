ne zezne ih jedino kad ga baš smara da to radi

ne zezne ih jedino kad ga baš smara da to radi

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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić podelila je video-snimak KRIK-a koji jasno pokazuje kako je predsednik Aleksandar Vučić izveo politički i medijski trik.

Kako navodi Brnabić, Vučić je neposredno pre posete pekari u Prokuplju pod nazivom "Oskar", gde je probao oslića i posnu zeljanicu, telefonom najavio kakva će biti reakcija pojedinih medija i istraživačkih novinara.

- Predsednik me pozvao i rekao: 'Idem da pecam somove na durdubak, gledaj samo kako će da se uhvate.' I bio je u pravu, upecao soma na durdubak! Koliko su ovi ljudi predvidivi, Aleksandar Vučić se bukvalno igra sa njima - poručila je Brnabić.

Povod za ovu reakciju bio je video KRIK-a u kom se spominjanje pekare "Oskar" odmah dovelo u vezu sa navodnim kodnim imenima i političkim aferama.

Prema rečima predsednice Skupštine, reč je o svesno postavljenoj udici na koju su politički protivnici i pojedini novinari odmah reagovali, potvrđujući koliko ih je lako predvideti.